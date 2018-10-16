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Kamyonet kasasının kapağından uyuşturucu çıktı

Bodrum'da, narkotik dedektör köpeği 'Molly' ile yapılan aramada, kamyonet kasasının kapağına gizlenmiş, 2 kilo 90 gram 'skunk' ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

16 Ekim 2018 Salı 18:41
Kamyonet kasasının kapağından uyuşturucu çıktı

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, B.A. isimli şüphelinin kamyonetiyle İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu getireceğini öğrendi. Ekipler, ilçeye giriş sağlayan karayollarında önlem alıp beklemeye başladı. Narkotik ekipleri, gece Torba Mahallesi'nde şüphelinin aracını durdurdu. Narkotik dedektör köpeği 'Molly' ile kamyonette yapılan aramada, kasa kapağına gizlenmiş 10 pakette toplam 2 kilo 90 gram 'skunk' ele geçirildi.

Şüpheli B.A.'nın Gümbet'teki evinde yapılan aramada ise kilitli kasa içinde 5 gram skunk, 35 uyuşturucu hap, 3 gram kenevir tohumu, 111 kilitli poşet, 3 öğütücü, 1 esrar içmek için kullanılan düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden B.A. tutuklanırken, N.A. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

BODRUM ILCESINDE KAMYONETIN KASA KAPAGINDA UYUSTURUCU ELE GECIRILDI. (FOTOGRAF: DHA - MUGLA)

BODRUM ILCESINDE KAMYONETIN KASA KAPAGINDA UYUSTURUCU ELE GECIRILDI. (FOTOGRAF: DHA - MUGLA)

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 18:41
  1. İstanbul
  2. Muğla
  3. Bodrum
  4. uyuşturucu operasyonu
  5. Kamyonet kasasının kapağından uyuşturucu çıktı

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