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Yerel Kamyonet elektrikli bisiklete çarptı! Feci ölüm
Yerel

Kamyonet elektrikli bisiklete çarptı! Feci ölüm

Samsun’da kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 16:27:00 -
Kamyonet elektrikli bisiklete çarptı! Feci ölüm

Kaza, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan Adem E. idaresindeki 52 ABN 488 plakalı kamyonet aynı yönde hareket eden Mustafa Y. hakimiyetindeki elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen elektrikli bisiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olayın 112’ye bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Mustafa Y. 112 acil servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Terme Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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