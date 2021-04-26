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Aktüel Kamyona arkadan çarpan sürücü yaşamını yitirdi
Aktüel

Kamyona arkadan çarpan sürücü yaşamını yitirdi

Tekirdağ'da, seyir halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 22:42:00 -
Kamyona arkadan çarpan sürücü yaşamını yitirdi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, seyir halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Yusuf Furkan Tezcan (30) yönetimindeki 34 RB 8850 plakalı otomobil, Büyükçavuşlu mevkisinde, Mustafa Dal (27) idaresindeki 61 K 15530 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Tezcan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

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