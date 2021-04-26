Kamyona arkadan çarpan sürücü yaşamını yitirdi
Tekirdağ'da, seyir halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, seyir halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Yusuf Furkan Tezcan (30) yönetimindeki 34 RB 8850 plakalı otomobil, Büyükçavuşlu mevkisinde, Mustafa Dal (27) idaresindeki 61 K 15530 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Tezcan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.