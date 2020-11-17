  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel "Kamyon Tiyatrosu" çocuklar için İzmir'de
Aktüel

"Kamyon Tiyatrosu" çocuklar için İzmir'de

Devlet Tiyatroları, İzmir'deki depremden etkilenen çocukların yaşadıkları travmayı atlatmalarına destek olmak ve streslerini azaltmak amacıyla Kamyon Tiyatrosu'nu İzmir'e gönderdi - "Kuzu Maydanoz'un Maceraları" ve "Bremen Mızıkacılarının Hikayesi" adlı yapımlar İzmirli depremzede çocuklarla buluşacak

Yeniakit Publisher
2020-11-17 10:12:08 -
"Kamyon Tiyatrosu" çocuklar için İzmir'de

ANKARA (AA) - Devlet Tiyatroları, İzmir'deki depremden etkilenen çocukların yaşadıkları travmayı atlatmalarına destek olmak ve streslerini azaltmak amacıyla Kamyon Tiyatrosu'nu İzmir'e gönderdi.

Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, depremde yakınlarını ve evlerini kaybeden, gündelik yaşamları kesintiye uğrayan çocuklara moral desteği sağlamak için İzmir Devlet Tiyatrosu yapımları "Kuzu Maydanoz'un Maceraları" ve "Bremen Mızıkacılarının Hikayesi" adlı çocuk oyunları, bir hafta boyunca gösterimde olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut, çocukların depremin yarattığı yıkıcı etkilerle baş etmelerine yardımcı olmak üzere "Kamyon Tiyatrosu'nu" İzmir'e getirdiklerini kaydederek, deprem mağduru çocuklara oyunlarla psikolojik destek vereceklerini ifade etti.

Çocuklar, Aşık Veysel Parkı ve Rekreasyon Alanı'nda konuşlanacak olan "Kamyon Tiyatrosu'nda, 7-21 Kasım'da "Bremen Mızıkacıları'nın Hikayesi"ni, 18-19-20 Kasım'da ise "Kuzu Maydanoz'un Maceraları"nı izleyebilecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İnfazı verilen 25 yaşındaki terörist, Murat Karayılan'a küfredip Kandil'den kaçtı
Gündem

İnfazı verilen 25 yaşındaki terörist, Murat Karayılan'a küfredip Kandil'den kaçtı

TSK'nın başarılı operasyonlarıyla ağır darbeler alan terör örgütü PKK'da kaos hakim olmaya başladı. Hakkında infaz emri verilen 25 yaşındaki..
Resmen açıklandı! Yurt dışından altın, para, döviz...
Ekonomi

Resmen açıklandı! Yurt dışından altın, para, döviz...

Türkiye’de daha önce 6 kez uygulanmış olan yurt dışındaki varlıkların ülke ekonomisine girmesini hedefleyen "Varlık Barışı" yeniden yürürlü..
BELTUR haberi CHP'li İBB'yi karıştırdı
Gündem

BELTUR haberi CHP'li İBB'yi karıştırdı

'BELTUR'da kamu zararı 70 milyon TL' haberinin ardından CHP'li İBB'de hareketli anlar yaşanmaya başlandı.

Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay