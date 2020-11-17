"Kamyon Tiyatrosu" çocuklar için İzmir'de

ANKARA (AA) - Devlet Tiyatroları, İzmir'deki depremden etkilenen çocukların yaşadıkları travmayı atlatmalarına destek olmak ve streslerini azaltmak amacıyla Kamyon Tiyatrosu'nu İzmir'e gönderdi.

Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, depremde yakınlarını ve evlerini kaybeden, gündelik yaşamları kesintiye uğrayan çocuklara moral desteği sağlamak için İzmir Devlet Tiyatrosu yapımları "Kuzu Maydanoz'un Maceraları" ve "Bremen Mızıkacılarının Hikayesi" adlı çocuk oyunları, bir hafta boyunca gösterimde olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut, çocukların depremin yarattığı yıkıcı etkilerle baş etmelerine yardımcı olmak üzere "Kamyon Tiyatrosu'nu" İzmir'e getirdiklerini kaydederek, deprem mağduru çocuklara oyunlarla psikolojik destek vereceklerini ifade etti.

Çocuklar, Aşık Veysel Parkı ve Rekreasyon Alanı'nda konuşlanacak olan "Kamyon Tiyatrosu'nda, 7-21 Kasım'da "Bremen Mızıkacıları'nın Hikayesi"ni, 18-19-20 Kasım'da ise "Kuzu Maydanoz'un Maceraları"nı izleyebilecek.



