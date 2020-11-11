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Gündem Kamuya açık alan nedir?
Gündem

Kamuya açık alan nedir?

Kamuya açık alan son gelişmelerden sonra gündemde yerini aldı. Halka açık alan olarak da bilinen kamuya açık yer, genellikle herkese açık ve erişilebilir bir yer olarak biliniyor. Toplumun faydalanmasına açık dinlenme alanları olarak da bilinen bu yerler parklar, plajlar ve kent merkezleri olarak söylenebilir. Özellikle son zamanlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelgeler ve açıklamalarda sürekli yer verilen kamuya açık alan terimi merak edilenler arasında oldu. Peki, kamuya açık alan nedir? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler…

Yeniakit Publisher
2020-11-11 22:25:00 -
Kamuya açık alan nedir?

Kamuya açık alan, koronavirüs tedbirleri üzerine merak edilenler arasında yer aldı. Genellikle herkese açık ve erişilebilir bir yer olan kamuya açık alan, cadde ve sokaklar olarak söylenebilir. İşte, detaylı bilgiler…

Kamuya açık alan nedir?

Halka açık alan veya Kamusal alan, genellikle herkese açık ve erişilebilir bir alandır. Yollar (yaya kaldırımı dahil), kent meydanı, parklar ve plajlar genellikle kamusal alan olarak bilinir.

Sınırlı ölçüde, halk kütüphanesi gibi halka musait hükûmet binaları kamusal yerlerdir. Fakat kullanım alanları kısıtlı alanlara ve daha büyük sınırlara sahip olma yönelimindedirler. Kamusal alan olarak kabul görmese de kaldırımlardan ve kamu mahallelerinden görülebilen özel mülkiyete sahip binalar veya mülkler, örneğin açık hava reklamcılığı ile kamusal görsel manzarayı engelleyebilir.

Özellikle bu zamanlarda "paylaşılan alan" kavramı, otomobiller ve diğer araçların, ortak olarak kullanılan kamusal alandaki yayaların deneyimini geliştirmek için belirtilmiştir.

'Kamusal alan' terimi, daha büyük sosyal alan kavramının bir faktörü olan 'toplanma yeri' gibi başka şeyler anlamına da gelmektedir.

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