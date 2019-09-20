Kamuran Yazıcı kimdir? Kamuran Yazıcı TCDD Genel Müdürü mü oldu?

Devlet Demir Yolları (TCDD) atama ve görevden almalar gerçekleştirildi. TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Yazıcı atandı. Peki Kamuran Yazıcı kimdir? Kamuran Yazıcı nereli ve kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte Kamuran Yazıcı biyografisi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Atama kararları Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Yazıcı oldu.

Atama kararları Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İsa Apaydın ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Kurt görevlerinden alındı. Bu suretle boşalan TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına aynı yer Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Uygun, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Yazıcı atandı. TCDD Genel Müdür Yardımcılığına Öner Özgür, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcılığına ise Yunus Emre Ayözen’in atamaları gerçekleştirildi.

Ali İhsan Uygun kimdir? TCDD atamaları

Kamuran Yazıcı kimdir?

1967 yılı Trabzon doğumlu Kamuran YAZICI, 1988 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1991 yılında aynı üniversite de Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Yüksek Lisans süresince Karayolları Genel Müdürlüğünden burs almıştır.

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki çalışma hayatına 15.Bölge Müdürlüğü Bakım Başmühendisliğinde Bakım Mühendisi olarak 1991 yılında başlamıştır. 1991–1992 yılları arasında askerlik hizmetini tamamlamıştır. Askerlik hizmetinden sonra 1993-1994 yıllarında aynı görevine devam etmiştir. 1994-2000 yılları arasında Karayolları 4.Bölge Müdürlüğünde sırasıyla, Asfalt Kontrol Mühendisi, Asfalt Arazi Mühendisi, Asfalt ve Planlama Başmühendislikleri görevlerinde bulunmuştur. 2000-2004 yılları arasında Kayseri 6.Bölge Müdürlüğünde sırasıyla Trak Başmühendisi ve Bölge Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan YAZICI, 2005-2006 yılları arasında Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı emrine ataması yapılmıştır.

Maliye Bakanlığınca 2005 yılında düzenlenen 5018 Sayılı Kanunla ilgili eğitim programına katılmış olup, 25 Şubat 2008 – 25 Temmuz 2008 tarihleri arasında düzenlenen 64.Dönem Milli Güvenlik Akademisini tamamlamıştır.

2005 yılında Strateji Geliştirme Daire Başkanı olarak atanan Kamuran Yazıcı, 26.06.2009 tarihinde Program ve İzleme Dairesi Başkanı olarak atanmıştır.

2010 yılında yapılan Kuruluş Kanunu değişikliğinin ardından sırasıyla; Müşavir, Daire Başkanı, Teftiş Kurulu Başmüfettişi ve Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı görevlerini yürüten Kamuran Yazıcı 10 Temmuz 2017 tarihinde Karayolları Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.