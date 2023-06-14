Kamuoyunun Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne çağrısı: Sapkın Mabel Matiz'in konserini iptal edin!
Aldıkları ödülleri LGBT'li sapkınlara ithaf eden Mabel Matiz ile Melike Şahin'in, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda konser verecekleri öğrenildi.
Melike Şahin ile eşcinsel sapkın Mabel Matiz, Elle Style Awards Ödül Töreni’nde adlıkları ödülleri LGBT'li sapkınlara ithaf etti.
Matiz konuşmasında, “Ödülümü her türlü baskıya rağmen kendilerini cesurca ortaya koyan, varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden ve bu anlamda cesaretleriyle bana çok büyük ilham olan Türkiyeli LGBT’lilere armağan ediyorum.” dedi.
Mabel Matiz, Powertürk Ödül töreninde de “Onur ayımız kutlu olsun” demişti.
Gözler eşcinsel sapkınlara destek veren iki ismin Denizli'deki konserlerinin iptal edilip edilmeyeceğine çevrildi.
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