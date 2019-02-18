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Kamudan enerji ve madenciliğe 9,8 milyar lira kaynak

2019 Yılı Yatırım Programı'nda enerji sektörü için 7,7 milyar, madencilik sektörü için 2,1 milyar lira kaynak ayrıldı - Enerji sektörü yatırımlarında en fazla payı 3,7 milyar lirayla BOTAŞ aldı- Madencilik sektörü yatırımlarında ise 1,2 milyar lirayla en fazla pay TPAO'nun oldu

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:12
Kamudan enerji ve madenciliğe 9,8 milyar lira kaynak

ANKARA (AA) - Kamunun enerji ve madencilik sektörleri için bu yılki toplam yatırım tutarı 9 milyar 817 milyon 432 bin lira olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanlığının 2019 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, bu yıl gerçekleştirilecek kamu yatırımlarının 7 milyar 713 milyon 110 bin lirası enerji sektöründeki 104 projeye, 2 milyar 104 milyon 322 bin lirası ise madencilikteki 49 projeye ayrıldı.

Enerji yatırımlarında en fazla payın sahibi Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) oldu. Kuruma, devam eden ve bu yıl başlanacak projeler için toplam 3 milyar 700 milyon lira yatırım bütçesi tahsis edildi.

BOTAŞ'a sağlanan bu rakam içinde yeni projelere ayrılan pay, 72 milyon 560 bin lira olurken, kurum toplamda 15 proje yürütecek.

Enerjide kamu yatırımlarından en fazla payı alan ikinci kuruluş, 31 projeyle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) oldu. TEİAŞ'a toplam 1 milyar 995 milyon lira kaynak ayrıldı.

Enerji yatırımlarına ayrılan kaynaktan üçüncü en fazla payı ise Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) aldı. DSİ'nin 11 projesi için toplam 1 milyar 122 milyon 100 bin lira kaynak tahsis edildi.

- Madencilikte en fazla kaynak TPAO'ya

Madencilik sektöründe en fazla kaynak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ayrıldı. Kuruma, 2019'da devam eden ve yeni başlanacak projeleri için 1 milyar 260 milyon lira yatırım bütçesi ayrılması kararlaştırıldı.

Toplamda 13 proje yürütecek TPAO'ya sağlanan kaynak içinde yeni projeler için ayrılan pay 661 milyon 604 bin lira olarak belirlendi.

Madencilikte kamu yatırımlarından en fazla ikinci payı ise Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) aldı. Kuruma, yürüteceği 6 proje için 315 milyon 494 bin lira tahsis edildi.

MTA'nın ardından madencilikte kamu yatırımlarından en fazla pay ayrılan üçüncü kuruluş ise Elektrik Üretim AŞ oldu. Kuruma, bu alandaki 8 proje için ayrılan toplam kaynağın 168 milyon 266 bin lira olması kararlaştırıldı.

Geçen yıl enerji ve maden sektörlerine toplam 8 milyar 512 milyon lira kaynak ayrılmıştı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 16:12
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