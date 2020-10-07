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Aktüel Kamudaki FETÖ yapılanmasına ilişkin soruşturmada 17 gözaltı kararı
Aktüel

Kamudaki FETÖ yapılanmasına ilişkin soruşturmada 17 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullandığı ve Bank Asya hesaplarını örgüt talimatıyla artırdığı belirlenen 12'si kamudaki görevlerinden ihraç edilmiş 17 kişi için gözaltı kararı verdi

Yeniakit Publisher
2020-10-07 10:07:20 -
Kamudaki FETÖ yapılanmasına ilişkin soruşturmada 17 gözaltı kararı

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) bakanlıkların merkez teşkilatlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12'si meslekten ihraç edilmiş 17 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, ByLock kullanıcısı oldukları ve Bank Asyada örgüt elebaşının talimatı doğrultusunda hesaplarını artırdıkları belirlenen 17 şüpheliden 3'ünün aktif görevde bulunduğu, 2'sinin emekli olduğu, 12'sinin ise daha önce meslekten ihraç edildiği belirtildi.

Şüpheliler hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildiği ve yakalanmalarına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü duyuruldu.

Öte yandan, şu ana kadar şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı.

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