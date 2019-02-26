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“Kamuda yerli malı alımı teşvik edilecek”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kamuda yerli malı alımının daha güçlü teşvik edilmesi için çalıştıklarını söyledi.

26 Şubat 2019 Salı 11:30
“Kamuda yerli malı alımı teşvik edilecek”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kamuda yerli malı alımının daha güçlü teşvik edilmesi için çalıştıklarını söyledi. Bolu’da sanayiciler ile istişare ve değerlendirme toplantısına katılan Varank, birkaç gündür yerlileştirme alanında atacakları adımlardan bahsettiğini hatırlatarak şunları söyledi: “Yerli katma değer konusunda hem üreticinin hem de tüketicinin farkındalığının yüksek olması gerekiyor. Buradan hareketle hem yerli ürünü üreten hem de bunu kullananın kazançlı çıkacağı bir mekanizma tasarlıyoruz. Nihai amaç, Türk sanayisine katma değerli üretimle çağ atlatmak. Ülkemizin ihtiyacı olan bu yapısal dönüşümü inşallah hep birlikte başaracağız. Üzerinde çalıştığımız bir diğer konu da kamuda yerli malı alımının daha güçlü teşvik edilmesi. Kamu olarak oluşturacağımız ölçekle sanayimizin nitelik ve nicelik açısından gelişmesine liderlik etmek istiyoruz.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:30
  1. Bolu
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  3. Türk sanayisi
  4. katma değerli üretim

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