Kamuda istihdam atağı

Buğra Kardan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde başlatılan istihdam seferberliğine özel sektörün yanı sıra kamu kuruluşları da destek veriyor. 6 bakanlık bu konuda adımlar attı.

13 bin aileyi sevindirecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu ay 10 bin 14 beden işçisi, bin 915 satış danışmanı, bin 831 temizlik görevlisini kadrosuna katmayı planlıyor. 13 bin 760 ailenin daha ekmek yiyeceği kurum, özel sektörün işçi talebini karşılamak için de çalışmalar yürütüyor.

Sağlık ordusu büyüyor

Sağlık Bakanlığı ise çalışan sayısını arttırmak için düğmeye bastı. Bakanlık, 2019 Ağustos ayında 12 bin, Eylül-Ekim döneminde de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 elemanı bünyesine dahil edecek.

İlk aşamada 6 bin 835’i hemşire, bini ebe, 3 bini tekniker olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, diyetisyen, terapist gibi unvanlarda ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle toplam 12 bin sözleşmeli personel alınacak.

Öğretmen açığı kapanıyor

Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmen açığını kapatmak için hummalı bir çalışma yürütüyor. 2019-2020 eğitim-öğretim sezonunda 20 bin sözleşmeli öğretmeni görevlendirmeye hazırlanan bakanlık, bu çerçevede 100 binlerce adayı mülakata tabi tuttu. Mülakatta başarılı olan adaylar, tercihlerini 30 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde sunacak. 9 Ağustos’ta atamaları tamamlanacak olan öğretmenler, 2 Eylül itibariyle göreve başlayacak.

Takvim işliyor

Adalet Bakanlığı tarafından istihdam edilmek üzere 12 bin 713 eleman alımı yapılacak. Bakanlığın infaz koruma memuru, zabıt kâtibi, sosyal çalışmacı, psikolog, şoför gibi çeşitli kadrolar için açtığı başvurular 16 Temmuz Salı akşamına kadar devam edecek.

İçişleri Bakanlığı, polis sayısını arttırarak emniyet teşkilatını güçlendirmeyi hedefliyor. Bakanlık, bu minvalde Eylül ayına kadar 10 bin polis almayı amaçlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı da 4 bine yakın işçi, 600’e yakın arkeolog, 250 civarında sanat tarihçisi istihdam etmek için kolları sıvadı. Bakanlık, bu çerçevede 3 yıllık bir takvim belirledi.

Gençlere iş imkanı

İŞKUR yetkilileri, genç istihdamını arttırmak için teyakkuz halinde. Yetkililer, bu minvalde üniversiteleri tek tek dolaşıyor ve gençlere kariyer planlarını belirlemelerinde yardımcı oluyor.

2,5 sene içerisinde binlerce öğrenciye dokunan İŞKUR, hedef büyüttü. 2020 hedefi 81 ilde üniversitelilerle buluşmak, mentorlük hizmetlerini daha geniş alana yaymak olarak açıklandı.