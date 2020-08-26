Kamuda esnek çalışma kararı alındı

Yayımlanan yeni Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'yle, kamu kurum ve kuruluşlarında, uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin önü açılmış oldu.

Koronavirüsün yayılmasını en aza indirmek amacıyla ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla kamuda esnek çalışma modeli için genelge yayınlandı.

Kamu çalışanları idari izinli sayılacak

Genelgeye göre, dönüşümlü çalışma sürecinde mesai yapılmadığı günlerde kamu çalışanları idari izinli sayılacak. Çalışma usulleri her kamu çalışanın bağlı olduğu birimlerin en yetkili isimleri tarafından belirlenecek.

İdari izinli sayılan personelin, dönüşümlü ya da uzaktan çalışanlar başlarındaki amirlerin izni dışında görev mahallerinden ayrılamayacak.

Gerektiğinde hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönmeleri istendi.