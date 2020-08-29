Kamuda esnek çalışma dönemi başlıyor

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan ve dönüşümlü çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği belirtilmişti.Bu kapsamda pazartesi gününden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi başlayacak.

Sağlık kurumlarında ihtiyaç karşılanacak

Esnek çalışma yönteminde sağlık kurumlarında ihtiyacı karşılayacak kadar personel bulundurulacak. Bakanlık merkezlerinde kuruluşun en üst amirince düzenleme yapılacak. İl sağlık müdürü, ilçe sağlık müdürü, toplum sağlık merkez başkanı ve başhekimler çalışma alanlarında esnek çalışma düzenini belirleyecek.

Personel idari izinli sayılacak

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle esnek çalışma sistemine geçilmesinden dolayı fiilen işe gelmeyen personel idari izinli sayılacak. Esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan personeller ve idari izinli personeller, görevlerini yerine getirmiş kabul edilecek. Dönüşümlü çalışan personel ve idari izinli sayılan personeller amirlerinin bilgisi dışında bulundukları yerden ayrılmayacak ve ihtiyaç duyulması halinde görev başına dönecekler.