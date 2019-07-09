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Kamuda binlerce kişiye iş müjdesi!

Sağlık ve Adalet Bakanlıkları tarafından binlerce personel alımı yapılacak.

09 Temmuz 2019 Salı 07:27
Kamuda binlerce kişiye iş müjdesi!

En çok alım Sağlık ve Adalet Bakanlıkları tarafından yapılacak. SGK’ya bu sene 400 yeni personel alınırken engelli istihdamı da devam edecek.

Hükûmetin bu yıl için hedeflediği 2,5 milyonluk istihdam atağında yılın ikinci yarısında hareketli günler yaşanacak. Özel sektörde istihdamın artması için İŞKUR devrede olmaya devam ederken, kamu kurumları da bünyelerinde yeni istihdamlar için ilan yayınlamaya başladı. İlk olarak Sağlık ve Adalet Bakanlığı personel alımıyla ilgili art arda açıklama yaparken, diğer önemli kurumlar da Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla personel alımlarını duyuruyor. Bu doğrultuda ilk etapta 43 bin civarında kişinin kamuya katılması bekleniyor.

Sağlık ilk sırada

Kamu kurumlarında en fazla istihdam Sağlık Bakanlığında olacak. Yıl içerisinde yapılacak atamalarla toplamda 29 bin 689 sağlık çalışanı işe alınacak. İlk etapta 6 bin 835’i hemşire, bini ebe ve üç bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştirilecek. Adalet Bakanlığı, en çok tayin yapılacak diğer alan olacak. Merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 12 bin 713 personelin 6 bin 126’sı infaz koruma memurluğu kadrosunda olacak. İnfaz ve koruma memurluğunu 3 bin 71 personelle zabıt katipliği, bin 169 personelle mübaşirlik, bin 99 ile sözleşmeli icra kâtibi takip edecek.

Engelli istihdamı devam edecek

Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının yanı sıra Türkiye’nin önemli kurumları da personel alımı için ilanlarını yayınladı. Bunlardan biri de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK). SGK bu sene 400 personel alımı gerçekleştirecek. Ayrıca TCDD, bünyesine 25 engelli personel katacak.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 07:27
  1. personel alımı
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