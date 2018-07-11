Kamu yararı maskeli millet düşmanlığı

Daha önce eşcinsel ve homoseksüellerin AB fonlarıyla mantar gibi türediğini deşifre eden Akit, bu defa da “kamu yararı” kılıfıyla Türkiye’yi zehirleyen vakıf ve dernekleri deşifre ediyor. “Kamu yararı statüsü” zırhına bürünerek vergi muafiyeti alan ve mali konularda desteklenerek ayrıcalıklı konuma kavuşan STK’lar arasında yer alan bazı oluşumlar skandal faaliyetlerde bulunuyor, toplum yapısını bozmak için çaba gösteriyor.

HER OLUMSUZ EYLEMDE O STK’LAR VAR

Vakıf kültürünün devamı ve yeni çağın ihtiyaçlarına cevap verilebilmesi açısından önemli avantajların sağlandığı 275 vakıf ile 390 dernek, vergi muafiyeti alarak kamu yararı statüsüne kavuşmuş durumda. İşte kamu yararı hariç her olumsuz konuda öne çıkan “kamu yararı statüsü”ne sahip STK’lardan bazıları:

TEV’DEN, ÖĞRENCİLERE BAŞÖRTÜLÜ OLMAMA ŞARTI



Sultan Abdülmecid Han Köşkü’nde ahlak dışı sergi düzenleyen Ömer Koç’un başkanlığını yaptığı Türk Eğitim Vakfı (TEV), devletin “imtiyazlı” STK’ları arasında yer alıyor. TEV, burs vereceği öğrencileri seçerken başörtülü olmama şartı arıyor.

DEVLETTEN ALDIKLARI DESTEĞİ SAPKINLARA YÖNLENDİRİYORLAR

Kamu yararı statüsüne sahip Türkiye Aile Planlaması Vakfı (TAPV), nüfusun çoğalmasını önleyen doğum kontrol uygulamalarının yaygınlaştırmak için faaliyet yürütüyor. 1985’ten bu yana kamu yararı statüsünde olan TAPV, “Gençlik Fonu” birimi üzerinden eşcinsel sapkınlara destek veriyor, LGBT etkinlikleri düzenliyor.

İmtiyazlı dernekler arasında bulunan Türk Psikologlar Derneği de hastalıklı homoların hamiliğine soyunmuş durumda. TPD bünyesinde oluşturulan “LGBTİ Çalışmaları Birimi” topluma sapkın duyguları “psikolojik gerçek” adıyla empoze etmeye çalışıyor.

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı adıyla çoğunlukla mültecilere yönelik çalışmalar yürüten oluşum, kamu imkanlarından imtiyazlı bir şekilde faydalanma hakkına sahipken, enerjisini toplumun % 99.9’unun sapkınlık olarak gördüğü LGBT faaliyetlerine ayırıyor.

İMTİYAZLA ALDIKLARI ARAZİYİ ŞİRKETE KİRALADILAR

Sultan Abdülhamid Han’ı darbeyle indiren İttihat ve Terakki (İT) mensupları tarafından 1877’de Selanik’te “Mekteb-i Terakki” adıyla kurulan, günümüzde Terakki Vakfı adıyla çalışmalarını sürdüren STK, kamu yararı kisvesi altında tuhaf işlemlerde bulunuyor. Terakki Vakfı’na ait Şişli Terakki Lisesi’nin Nişantaşı’nda bulunan eski binası uzun bir süre boş bırakıldıktan sonra Dinç Bilgin’e ait D.B. İnşaat Şirketi’ne kiralanmış ve vakıf taşınmazlarının kiralanması tartışması uzun süre gündemi meşgul etmişti.

KÖKLERİ DIŞARIDA AMA...

Dünya Kiliseler Birliği Örgütü’ne ait olan, gizli misyoner okulları arasında yer alan Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Lisesi, Tarsus Amerikan Koleji, Türkiye’de Sağlık ve Eğitim Vakfı himayesinde eğitim yapıyor. Bu sinsi oluşum da sırtını kamuya yaslıyor.

İstanbul ve Ankara’da TED ismiyle okulları bulunan Türk Eğitim Derneği’nin faaliyetleri, misyonerlik çalışmalarının ortaya çıkmasıyla çok tartışıldı. İsmet İnönü’nün kurucusu olduğu TED okulları, Hristiyan propagandasından uyuşturucu partilerine kadar çok kez gündem oldu.

Kamu yararına çalışan vakıf statüsüyle vergilerden muaf tutulan Ege Çağdaş Eğitim Vakfı, burs verdikleri öğrencilerin, mason kökenli Rotary Kulübü’nün etkinliklerine katılımını zorunlu tutuyor.

İslâmi hassasiyetlerin gözetildiği seçmeli derslere karşı nefret söylemiyle oluşturulan “Liselerde Gericiliğe Geçit Vermeyeceğiz” başlıklı provokatif organizasyona destek veren Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfı sözde kamu yararı gözetiyor...

“İKSV’ GEZİ DESTEĞİYLE BİLİNİYOR

Kamu imkanlarından faydalanan İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) hem Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığıyla hem de Gezi desteğiyle biliniyor. Birgün ve Evrensel gibi militan sol gazetelere reklam vererek finanse eden İKSV’nin himayesinde düzenlenen İstanbul Film Festivali kapsamında gösterime sunulan “Hadisa İçin Savaş” filminin sonunda altyazıların aktığı beyaz perdeye “İşgalci ABD, işbirlikçi AKP” yazısı yansıtılmıştı.

Çevre örgütlerinden TEMA Vakfı, Gezi Parkı provokasyonunun en önemli aktörleri arasında yer aldı. Yayınladıkları bildirilerle toplumu örgütleyen ve vandallığın önünü açan TEMA Vakfı, kamu ile ortak protokollerle çalışmalarını sürdürüyor.

ADD, HALKEVLERİ, FEMİNİSTLER...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden feminist Türk Kadınlar Birliği Derneği, 27 Mayıs darbesini öven Atatürkçü Düşünce Derneği, kökü dışarıda olan Lions’lara ait Göz Nurunu Koruma Vakfı, sık sık terör örgütü PKK ve DHKP-C ile anılan, eylemlerde bu örgütlerin marşları ile yürüyen Halkevleri de kamu imtiyazlarından faydalanma hakkına sahip olan STK’lar arasında.

KAMU İMKANLARIYLA ANARŞİYİ BESLİYORLAR

Dünya genelinde WWF olarak bilinen Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın adı onlarca uluslararası skandala karıştı. WWF’in Türkiye şubesi Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Gezi kalkışmasında gönüllülerini hükümete karşı yapılacak gösterilere organize şekilde yönlendirdi. Gezi çapulcularını örgütleyen, vandallığı teşvik eden sözde çevreci Doğal Hayatı Koruma Vakfı, kamu imkanlarını kullanmaya devam ediyor.

FARUK ARSLAN/ İSTANBUL