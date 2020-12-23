"Kamu, STK Uyum Buluşmaları"nın dördüncüsü yapıldı

ANKARA (AA) - Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğiyle düzenlenen "Kamu, STK Uyum Buluşmaları"nın dördüncüsü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çevrim içi yapıldı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, etkinliğin İç Anadolu Bölgesi'nde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) katılımıyla düzenlendiği bildirildi.

Programda konuşan Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, İç Anadolu Bölgesi'nde çok sayıda, fedakar bir şekilde çalışan sivil toplum kuruluşları olduğunu belirterek, "Bizim sivil toplum kuruluşlarımızdan beklentimiz, lütfen olguları algılara mahkum etmeyin, aslolan olgulardır." ifadelerini kullandı.

BMMYK Türkiye Temsilci Yardımcısı Daniela Cicchella da STK'ların yapılan çalışmalarda önemli bir rol oynadığını, devlet kurum ve kuruluşlarının yanında birçok sivil toplum aktörünün Türkiye'de ve bölgedeki çalışmalarda kritik rol üstlendiğini kaydetti.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Türköz ise "Kamu-STK iş birliği geliştirilmesi gereken bir alan çünkü STK'lar biraz bağımsız yapılar. İşlerin koordineli bir şekilde yürütülmesi açısından gerekli mercilere ihtiyaç var." değerlendirmesini yaptı.

Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu'nun moderatörlüğünde soru cevap oturumu da yapılan programda, yabancıların toplumsal uyum süreçlerine ilişkin konular değerlendirildi.



