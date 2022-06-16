Kamu-Sen’den gazilere ziyaret

YENİ AKİT ANKARA

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci Ankara Gaziler ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci sosyal medya hesabından Ankara Gaziler ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu. Tedavi gören gazilerle fotoğraflarını paylaşan Kahveci, “Devlet ve millet bekası için canını hiçe sayan fedakâr ve kahraman Gazilerimizi tedavi gördükleri Ankara Gaziler ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Onlara minnettarız…” dedi.