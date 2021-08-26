Kamu personeli işçi alımları ne zaman?

Kamu personeli olarak çalışmak isteyenler güncel ilanların olup olmadığını araştırıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla bakanlık bünyesindeki istihdam konusunda açıklamalarda bulundu.

Sürekli işçi istihdamına yönelik alım yapacaklarını anlatan Kasapoğlu, "Bir müjdemiz var. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 4 bin 346 kadrolu işçi alımı yapılacağız. Başvurular yarın başlıyor ve 27 Ağustos son gün. Bunun 549'u erkek, 869'u kadın olmak üzere temizlik görevlisi, yine 1227 erkek, 1701 kadın olmak üzere de güvenlik görevlisi alımını gerçekleştireceğiz. Bu süreçler hızlı ve şeffaf bir şekilde inşallah neticelenecek. Bu anlamda bizlere destek olan Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı kurumum ve aday arkadaşlarım adına arz etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Daha önce 2000 antrenör alımı için söz verdiklerini ve bunu gerçekleştireceklerini anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"İnsan kaynağımızı yeni arkadaşlarımızla güçlendirerek, mevcut kaynağımızı da yeni eğitimlerle tazeleyerek yola devam edeceğiz. Geçtiğimiz aylarda bir müjde vermiştik, 2000 yeni antrenör konusuydu. Bununla ilgili hazırlıklar tamamlandı. Özellikle ifade etmek istiyorum, 1250 antrenör ve 100 spor uzmanın alımını ilan etmiştik. Bu antrenörlerimizden 250'si ile 100 spor uzmanı da milli sporcularımız arasından seçilecek. 2000 antrenör sözümüz hala geçerli. Bunun alımını iki farklı aşamada gerçekleştirmeye karar verdik. İlk etap antrenörlerimizin alımındaki şartlarımızı başvurulara göre değerlendireceğiz ve bir sonraki süreçte ihtiyaç analizini yapıp talepleri bu anlamda dengeleme noktasında strateji belirleyeceğiz. En kısa zamanda diğer süreci de başlatacağız. Sanki biz 2000 olarak müjdeleyip sadece 1250 alım yapmışız gibi bir algı var. Kesinlikle öyle değil. Sadece alımda daha dengeli ve rasyonel yönetme sürecini öncelikli tuttuk. Aşamalı olarak hem kurumumuz lehine hem de antrenörlüğe ve uzmanlığa talip olanlar lehine süreci daha sağlıklı yürüteceğiz."

Milli sporcular için antrenörlük ve spor uzmanlığı için başvuruların 31 Ağustos-13 Eylül, 1000 antrenör adayı içinse 20-27 Eylül tarihlerinde yapılacağını aktaran Kasapoğlu, "Yeni alımla da inşallah 750 antrenör ve 300 spor uzmanıyla birlikte 2400 kişi olarak gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

Açıklamaların ardından 23 Ağustos’ta alımla ilgili ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki, kamu personeli alımı başvuruları ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

c) 18 yaşını tamamlamış olmak (23.08.2003 ve öncesi doğumlu olmak).

d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

h) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

i) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

j) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.

k) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

l) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.

m) Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak

Kamu personeli alımı başvuruları ne zaman nasıl yapılacak?

Başvurular 23-27 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Başvuru işlemleri İŞKUR e şube üzerinden ya da ALO 170'ten yapılıyor.

İŞKUR E ŞUBE İÇİN TIKLAYINIZ

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ