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Aktüel Kamu Personeli Danışma Kurulu ertelendi
Aktüel

Kamu Personeli Danışma Kurulu ertelendi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplantının Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin'in vefatı nedeniyle ertelendiğini duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-12-16 14:04:41 -
Kamu Personeli Danışma Kurulu ertelendi

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kamu P ersoneli Danışma Kurulu'nun (KPDK) ertelendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, KPDK'nin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında bugün toplanacağı anımsatıldı.

Toplantının, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin'in vefatı nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

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