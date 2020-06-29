Kamu personel işçi alımı İŞKUR iş ilanları
Kamu alımları son dakika haberleri, iş başvuruları ile kamu iş ilanları binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Kamu personel alımları KPSS puanı ile yapılacağı gibi KPSS şartı olmadan da alımlar söz konusu. İŞKUR iş ilanları üzerinden çok sayıda kamu kurumu personel alımı yapmakta. Kamu işçi alımı yapan kurumlar arasında Çukurova Üniversitesi de var. Üniversite bünyesinde güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hasta bakımı personeli alımı yapmaka.
Çukurova Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Balcalı Hastanesi) biriminde çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alınacaktır. Şartları taşıyan adayların, 29.06.2020-03.07.2020 tarihleri arasında başvurularını Adana İş-Kur İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.
Ege Üniversitesine 10 adet eski hükümlü sürekli işçi alınacaktır. İlan detayları için tıklayınız