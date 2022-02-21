Kamu personel alımları son dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımıları başladı mı? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 35 uzman yardımcısı istihdam edecek. Başvurular 23 Şubat'ta başlıyor. Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında açık bulunan 7, 8 ve 9'uncu dereceli toplam 35 sanayi ve teknoloji uzman yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı KPSS puanı kaç?

Sınava başvuracaklarda ÖSYM tarafından A Grubu kadrolara yönelik 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS), başvuru yapılacak bölümler için belirtilen ilgili puan türünden en az 70 alınması şartı aranıyor.

Kamu personel alımı başvuruları nereden yapılacak?

Sadece e-Devlet (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı/Kariyer Kapısı) ile Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak başvurular, 23 Şubat'ta başlayıp 6 Mart'ta sona erecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımarı sözlü sınav var mı?

Başvurusu kabul edilen adaylardan, ilanda belirtilen KPSS puan türünde en yüksek puana sahip olanlardan başlanarak sıralama yapılacak. Alım yapılacak bölümler itibarıyla oluşturulacak puan sıralaması sonucu, atama yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacak. Ankara'da yapılacak sınavın tarihi ve yeri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet sitesinden (http://www.sanayi.gov.tr) ilan edilecek. Ayrıca adaylar, sınavla ilgili bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden öğrenebilecek.