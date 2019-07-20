Kamu personel alımları 2019 hangi kamu kurumu alım yapıyor
Kamu kurum ve kuruluşlarının 2019 yılında yapacakları personel alımlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayınlandı. Karara göre, bakanlıklar başta olmak üzere AYM, HSK, Danıştay gibi önemli kurumlar toplamda 3 bin 835, üniversiteler 914 akademik personel olmak üzere toplamda 4 Bin 749 kadro için atama yapılacak. Peki hangi kurum ne kadar personel alımı yapacak? 2019 kamu kurum ve kuruluşların personel alım tam listesi...20 Temmuz 2019 Cumartesi 08:58
Kamu kurum ve kuruluşlarının 2019 yılında yapacakları personel alımlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayınlandı. Karara göre, bakanlıklar başta olmak üzere AYM, HSK, Danıştay gibi önemli kurumlar toplamda 3 bin 835, üniversiteler 914 akademik personel olmak üzere toplamda 4 Bin 749 kadro için atama yapılacak. Peki hangi kurum ne kadar personel alımı yapacak? 2019 kamu kurum ve kuruluşların personel alım tam listesi...
Anayasa Mahkemesi 5,
Yargıtay 5
Danıştay 5
Hakimler ve Savcılar Kurulu 5
Sayıştay 5
Adalet Bakanlığı 830
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 140
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 110
Dışişleri Bakanlığı 90
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 50
Gençlik ve Spor Bakanlığı 65
Hazine ve Maliye Bakanlığı 150
İçişleri Bakanlığı 140
Kültür ve Turizm Bakanlığı 65
Millî Eğitim Bakanlığı 140
Millî Savunma Bakanlığı 90
Sağlık Bakanlığı 100
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 90
Tarım ve orman bakanlığı 140
Ticaret Bakanlığı 90
Ulaştırma ve altyapı Bakanlığı 60
Devlet arşivleri Başkanlığı 15
Diyanet İşleri Başkanlığı 95
İletişim Başkanlığı 30
Milli saraylar İdaresi Başkanlığı 10
Savunma sanayi Başkanlığı 15
Strateji ve bütçe Bakanlığı 70
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 12
Afet ve acil durum yönetimi Başkanlığı 20
Atatürk Araştırma Merkezi 1
Atatürk Kültür Merkezi 1
Atatürk Kültür Dil ve Tarih yüksek kurumu 1
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 1
Avrupa Birliği Başkanlığı 1
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı 1
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 3
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 95
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 2
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 2
Doğu Anadolu projesi bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 1
Gelir İdaresi Başkanlığı 45
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 65
Helal akreditasyon Kurumu 1
Jandarma Genel Komutanlığı 30
Kamu denetçiliği kurumu 2
Karayolları Genel Müdürlüğü 25
Konya Ovası projesi bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 1
Maden teknik arama ve Genel Müdürlüğü 15
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 45
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 2
Millî Savunma Bakanlığı akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri işletme Başkanlığı 2
Nadir Toprak elementleri Araştırma Enstitüsü 10
Orman Genel Müdürlüğü 30
Ölçme seçme ve yerleştirme merkezi Başkanlığı 12
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 5
Sahil Güvenlik Komutanlığı 10
sahil Havacılık Genel Müdürlüğü 5
Sosyal Güvenlik Kurumu 295
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 105
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 5
Türk Dil Kurumu 1
Türk İşbirliği ve koordinasyon Ajansı Başkanlığı 10
Türk Patent ve marka Kurumu 10
Türk Tarih Kurumu 1
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 5
Türkiye Hudut ve sahiller sağlık Genel Müdürlüğü 7
Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz Kurumu 7
Türkiye insan hakları ve eşitlik Kurumu 37
Türkiye İstatistik Kurumu 35
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 95
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı 2
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 3
Vakıflar Genel Müdürlüğü 15
Yurtdışı Türkler ve akraba topluluklar Başkanlığı 30
Yükseköğretim kalite Kurulu Başkanlığı 3
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 10
olmak üzere 3 bin 835 personel alımı yapılmaktadır.
Üniversite personel alımları 2019
Ayrıca üniversiteler ise Abdullah Gül Üniversitesi 5 Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 5 Adıyaman Üniversitesi 5 Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 12 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 5 Akdeniz Üniversitesi 8 Aksaray Üniversitesi 5 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 5 Amasya Üniversitesi 5 Anadolu Üniversitesi 7 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 12 Ankara müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 5 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 5 Ankara Üniversitesi 8 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 5 Ardahan Üniversitesi 5 Artvin Çoruh Üniversitesi 5 Atatürk Üniversitesi 8 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 8 Balıkesir Üniversitesi 8 Bandırma 17 Eylül Üniversitesi 5 Bartın Üniversitesi 5 atman Üniversitesi 5 Bayburt Üniversitesi 5 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 5 Bingöl Üniversitesi 5 Bitlis Eren Üniversitesi 5 Boğaziçi Üniversitesi 7 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 7 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 7 Bursa Teknik Üniversitesi 5 Bursa Uludağ Üniversitesi 8 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 8 Çankırı Karatekin Üniversitesi 5 Çukurova Üniversitesi 8 Dicle Üniversitesi 8 9 Eylül Üniversitesi 8 Düzce Üniversitesi 8 Ege Üniversitesi 8 Erciyes Üniversitesi 8 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 5 Erzurum Teknik Üniversitesi 5 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 8 Eskişehir Teknik Üniversitesi 12 Fırat Üniversitesi 8 Galatasaray Üniversitesi 5 Gazi Üniversitesi 8 Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 16 Gaziantep Üniversitesi 8 Gebze Teknik Üniversitesi 5 Giresun Üniversitesi 7 Gümüşhane 5 Hacettepe Üniversitesi 8 Hakkari Üniversitesi 5 Üniversitesi 8 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 8 Hitit Üniversitesi 5 Üniversitesi 5 Isparta uygulamalı bilimler Üniversitesi 12 İnönü Üniversitesi 8 İskenderun Teknik Üniversitesi 5 İstanbul Medeniyet Üniversitesi 5 İstanbul Teknik Üniversitesi 7 İstanbul Üniversitesi 8 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 12 İzmir Bakırçay Üniversitesi 5 İzmir demokrasi Üniversitesi 5 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 5 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 5 Kafkas Üniversitesi 8 Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 12 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 8 Karabük Üniversitesi 7 Karadeniz Teknik Üniversitesi 8 Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 5 Kastamonu Üniversitesi 7 Kayseri Üniversitesi 12 Kırıkkale Üniversitesi 8 Kırklareli Üniversitesi 7 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 5 Kilis 7 Aralık Üniversitesi 5 Kocaeli Üniversitesi 8 Konya Teknik Üniversitesi 12 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 7 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 12 Malatya Turgut Özal Üniversitesi 12 Manisa Celal Bayar Üniversitesi 8 Mardin Artuklu Üniversitesi 5 Marmara Üniversitesi 7 Mersin Üniversitesi 8 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 5 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 7 Munzur Üniversitesi 5 Muş Alparslan Üniversitesi 5 Necmettin Erbakan Üniversitesi 8 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 5 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 7, 19 Mayıs Üniversitesi 8 Ordu Üniversitesi 5 Ortadoğu Üniversitesi 7 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 5 Pamukkale Üniversitesi 8 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 5 Sağlık Bilimleri Üniversitesi 5 Sakarya uygulamalı bilimler Üniversitesi 12 Sakarya Üniversitesi 7 Samsun Üniversitesi 8 Siirt Üniversitesi 5 Sinop Üniversitesi 5 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 16 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 8 Süleyman Demirel Üniversitesi 8 Şırnak Üniversitesi 5 Tarsus Üniversitesi 12 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 8 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 8 Trabzon Üniversitesi 12 Trakya Üniversitesi 8 Türk Alman Üniversitesi 5 Uşak Üniversitesi 7 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 8 Yalova 5 Yıldız Teknik Üniversitesi 7 Yozgat Bozok Üniversitesi 8 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 8 olmak üzere toplam 914 akademik personel alımı yapılacaktır.
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