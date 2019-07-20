Kamu personel alımları 2019 hangi kamu kurumu alım yapıyor

Kamu kurum ve kuruluşlarının 2019 yılında yapacakları personel alımlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayınlandı. Karara göre, bakanlıklar başta olmak üzere AYM, HSK, Danıştay gibi önemli kurumlar toplamda 3 bin 835, üniversiteler 914 akademik personel olmak üzere toplamda 4 Bin 749 kadro için atama yapılacak. Peki hangi kurum ne kadar personel alımı yapacak? 2019 kamu kurum ve kuruluşların personel alım tam listesi...

Anayasa Mahkemesi 5,

Yargıtay 5

Danıştay 5

Hakimler ve Savcılar Kurulu 5

Sayıştay 5

Adalet Bakanlığı 830

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 140

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 110

Dışişleri Bakanlığı 90

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 50

Gençlik ve Spor Bakanlığı 65

Hazine ve Maliye Bakanlığı 150

İçişleri Bakanlığı 140

Kültür ve Turizm Bakanlığı 65

Millî Eğitim Bakanlığı 140

Millî Savunma Bakanlığı 90

Sağlık Bakanlığı 100

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 90

Tarım ve orman bakanlığı 140

Ticaret Bakanlığı 90

Ulaştırma ve altyapı Bakanlığı 60

Devlet arşivleri Başkanlığı 15

Diyanet İşleri Başkanlığı 95

İletişim Başkanlığı 30

Milli saraylar İdaresi Başkanlığı 10

Savunma sanayi Başkanlığı 15

Strateji ve bütçe Bakanlığı 70

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 12

Afet ve acil durum yönetimi Başkanlığı 20

Atatürk Araştırma Merkezi 1

Atatürk Kültür Merkezi 1

Atatürk Kültür Dil ve Tarih yüksek kurumu 1

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 1

Avrupa Birliği Başkanlığı 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı 1

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 3

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 95

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 2

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 2

Doğu Anadolu projesi bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 1

Gelir İdaresi Başkanlığı 45

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 65

Helal akreditasyon Kurumu 1

Jandarma Genel Komutanlığı 30

Kamu denetçiliği kurumu 2

Karayolları Genel Müdürlüğü 25

Konya Ovası projesi bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 1

Maden teknik arama ve Genel Müdürlüğü 15

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 45

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 2

Millî Savunma Bakanlığı akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri işletme Başkanlığı 2

Nadir Toprak elementleri Araştırma Enstitüsü 10

Orman Genel Müdürlüğü 30

Ölçme seçme ve yerleştirme merkezi Başkanlığı 12

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 5

Sahil Güvenlik Komutanlığı 10

sahil Havacılık Genel Müdürlüğü 5

Sosyal Güvenlik Kurumu 295

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 105

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 5

Türk Dil Kurumu 1

Türk İşbirliği ve koordinasyon Ajansı Başkanlığı 10

Türk Patent ve marka Kurumu 10

Türk Tarih Kurumu 1

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 5

Türkiye Hudut ve sahiller sağlık Genel Müdürlüğü 7

Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz Kurumu 7

Türkiye insan hakları ve eşitlik Kurumu 37

Türkiye İstatistik Kurumu 35

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 95

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı 2

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 3

Vakıflar Genel Müdürlüğü 15

Yurtdışı Türkler ve akraba topluluklar Başkanlığı 30

Yükseköğretim kalite Kurulu Başkanlığı 3

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 10

olmak üzere 3 bin 835 personel alımı yapılmaktadır.

Üniversite personel alımları 2019

Ayrıca üniversiteler ise Abdullah Gül Üniversitesi 5 Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 5 Adıyaman Üniversitesi 5 Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 12 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 5 Akdeniz Üniversitesi 8 Aksaray Üniversitesi 5 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 5 Amasya Üniversitesi 5 Anadolu Üniversitesi 7 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 12 Ankara müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 5 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 5 Ankara Üniversitesi 8 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 5 Ardahan Üniversitesi 5 Artvin Çoruh Üniversitesi 5 Atatürk Üniversitesi 8 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 8 Balıkesir Üniversitesi 8 Bandırma 17 Eylül Üniversitesi 5 Bartın Üniversitesi 5 atman Üniversitesi 5 Bayburt Üniversitesi 5 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 5 Bingöl Üniversitesi 5 Bitlis Eren Üniversitesi 5 Boğaziçi Üniversitesi 7 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 7 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 7 Bursa Teknik Üniversitesi 5 Bursa Uludağ Üniversitesi 8 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 8 Çankırı Karatekin Üniversitesi 5 Çukurova Üniversitesi 8 Dicle Üniversitesi 8 9 Eylül Üniversitesi 8 Düzce Üniversitesi 8 Ege Üniversitesi 8 Erciyes Üniversitesi 8 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 5 Erzurum Teknik Üniversitesi 5 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 8 Eskişehir Teknik Üniversitesi 12 Fırat Üniversitesi 8 Galatasaray Üniversitesi 5 Gazi Üniversitesi 8 Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 16 Gaziantep Üniversitesi 8 Gebze Teknik Üniversitesi 5 Giresun Üniversitesi 7 Gümüşhane 5 Hacettepe Üniversitesi 8 Hakkari Üniversitesi 5 Üniversitesi 8 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 8 Hitit Üniversitesi 5 Üniversitesi 5 Isparta uygulamalı bilimler Üniversitesi 12 İnönü Üniversitesi 8 İskenderun Teknik Üniversitesi 5 İstanbul Medeniyet Üniversitesi 5 İstanbul Teknik Üniversitesi 7 İstanbul Üniversitesi 8 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 12 İzmir Bakırçay Üniversitesi 5 İzmir demokrasi Üniversitesi 5 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 5 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 5 Kafkas Üniversitesi 8 Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 12 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 8 Karabük Üniversitesi 7 Karadeniz Teknik Üniversitesi 8 Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 5 Kastamonu Üniversitesi 7 Kayseri Üniversitesi 12 Kırıkkale Üniversitesi 8 Kırklareli Üniversitesi 7 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 5 Kilis 7 Aralık Üniversitesi 5 Kocaeli Üniversitesi 8 Konya Teknik Üniversitesi 12 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 7 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 12 Malatya Turgut Özal Üniversitesi 12 Manisa Celal Bayar Üniversitesi 8 Mardin Artuklu Üniversitesi 5 Marmara Üniversitesi 7 Mersin Üniversitesi 8 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 5 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 7 Munzur Üniversitesi 5 Muş Alparslan Üniversitesi 5 Necmettin Erbakan Üniversitesi 8 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 5 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 7, 19 Mayıs Üniversitesi 8 Ordu Üniversitesi 5 Ortadoğu Üniversitesi 7 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 5 Pamukkale Üniversitesi 8 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 5 Sağlık Bilimleri Üniversitesi 5 Sakarya uygulamalı bilimler Üniversitesi 12 Sakarya Üniversitesi 7 Samsun Üniversitesi 8 Siirt Üniversitesi 5 Sinop Üniversitesi 5 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 16 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 8 Süleyman Demirel Üniversitesi 8 Şırnak Üniversitesi 5 Tarsus Üniversitesi 12 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 8 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 8 Trabzon Üniversitesi 12 Trakya Üniversitesi 8 Türk Alman Üniversitesi 5 Uşak Üniversitesi 7 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 8 Yalova 5 Yıldız Teknik Üniversitesi 7 Yozgat Bozok Üniversitesi 8 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 8 olmak üzere toplam 914 akademik personel alımı yapılacaktır.