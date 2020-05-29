Kamu personel alımı memur alımları başvuru

Sosyal Güvenlik Kurumuna personel alımı başvuruları 08 Haziran 2020 tarihi itibari ile başlayacak olup en geç 19 Haziran 2020 tarihine kadar yapılması gereklidir. Adaylar başvurularını istenne başvuru belgeleri ile İntenet üzerinden E-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav) adresinden gerçekleştireceklerdir.

SGK memur alımı başvuru şartları neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu Alımları için adaylardan 657 Sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler ve Eğitim, Yaş, KPSS gibi nitelikler aranacaktır.

Giriş sınavına katılabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

En az dört yıllık lisans eğitimi veren aktüerya, istatistik, matematik ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

Geçerliliği devam eden YDS’den en az (D) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı alımı için; 2018 ve 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) alanına göre KPSSP3 ve KPSSP12 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak.

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