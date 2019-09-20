Kamu personel alımı | Kamu personel alımı başvurusu

Kamu personeli alımları en çok araştırılan iş ilanları arasında yer almakta. Kamu alımları hem İŞKUR iş ilanları hem de kamu kurumları kendi internet siteleri üzerinden ya da Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr üzerinden yapılmakta. Kamu kurumlarına personel alım ilanı veren kurum Kültür ve Turizm Bakanlığı oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı KPSS puanı ve sınav usulüne göre 785 sözleşmeli personel alımı yapacak. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvuru şartları neler? İşte Kamu personel alımı yapan kurumların iş ilan başvuru tarihi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım Usul ve Esasları hükümleri çerçevesinde aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen boş pozisyonlara, 2018 yılı KPSS (B) grubu puanı esas alınarak, yapılacak giriş (sözlü) sınav sonucuna göre, toplam 785 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Peki kamu personel alımı başvurusu, Kamu personel alımı yapan kurumlar iş ilanları başvuru şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu; Kütüphaneci, Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı için KPSSP3, Tekniker için KPSSP93, puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak pozisyon unvanları (müze araştırmacısı, mühendis, tekniker pozisyon unvanları için bölümler) itibariyle sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek. Mütercim-Tercüman pozisyon unvanı için 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden, en yüksek puandan başlanarak, yabancı diller itibariyle sıralanması neticesinde, alınacak sözleşmeli personel sayısının beş katı aday arasına girmek. En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

c) Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

a) Kütüphaneci:

— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Arkeolog:

— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi (Arkeoloji Bölümü), Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Prehistorik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

c) Müze Araştırmacısı:

— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren;

Sanat Tarihi: Sanat Tarihi programından,

Tarih: Tarih programından,

Arap Dili ve Edebiyatı: Arap Dili ve Edebiyatı programından, ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

c) Mimar:

— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren mimarlık programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

d) Mühendis:

— Harita Mühendisliği için; Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Elektrik-Elektronik Mühendisliği için; Mühendislik fakültelerinin elektrik

mühendisliği, elektronik mühendisliği veya elektrik-elektronik mühendisliği lisans programlarının

herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki

öğretim kurumlarından mezun olmak,

— İnşaat Mühendisliği için; Mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği lisans

programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Makine Mühendisliği için; Mühendislik fakültelerinin makine mühendisliği veya makina mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

e) Şehir Plancısı:

— Yükseköğretim kurumlarının şehir ve bölge planlama lisans programından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

f) Tekniker:

— Harita Teknikerliği için; Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Elektrik Teknikerliği için; Elektrik, Elektrik Teknolojisi ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Makine Teknikerliği için; Makine ön lisans programından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

g) Mütercim-Tercüman:

— Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren, İngilizce veya Almanca; Mütercim-Tercümanlık, Çeviribilim ile Alman Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmak ve belirtilen dillerden (son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış) YDS’den en az (B) düzeyinde puana veya bu düzeye denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan, (son başvuru tarihinden önceki 2 yıl içinde alınmış) bir belgeye sahip olmak. (Yabancı dil sınavlarının eşdeğerlikleri için ÖSYM Yönetim Kurulunca belirlenip yayınlanan güncel tablo esas alınacaktır.)

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvuru tarihi

Başvurular elektronik ortamda 25/09/2019 - 09/10/2019 tarihleri arasındaalınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, Bakanlığımız www.kulturturizm.gov.tr internet adresinin ana sayfasında bulunan “Sınav Başvuru Sistemi” başlıklı linkten başvurularını gerçekleştireceklerdir. Adayların gerekli işlemleri yapmadan önce sorunla karşılaşmamaları açısından aynı sayfada yayınlanan “Sınav Başvuru Kılavuzunu” incelemeleri gerekmektedir. Sınav başvuruları Sınav Başvuru Sisteminin 25/09/2019 tarihinde açılmasıyla başlayacak ve 09/10/2019 tarihi saat 23:59’da kapanacaktır. Bu tarihten sonra sistem kesinlikle açılmayacak ve elektronik ortamda yapılmayan, posta ya da bizzat veya diğer kişiler aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlık (www.kulturturızm.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır. Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Adaylar, giriş sınavına katılacakların listesine, isim listelerinin Bakanlık internet sitesinde ilanından itibaren beş gün içinde, gerekçeleriyle birlikte, Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebileceklerdir. Adaylar ancak bir pozisyon unvanının sınavına başvurabilecektir.

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