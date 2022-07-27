Kültür ve Turizm Bakanlığınca, mesleki uygulamalı sınavla 30 sözleşmeli restoratör alınacak. Peki, başvuru işlemleri nasıl yapılacak?

Kamu personel alımı ilanı güncel | Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanı başvuru şartları

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, "Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere Mesleki Uygulamalı Sınav ile 30 sözleşmeli Restoratör alımı yapılacaktır” denildi.

İşe alınan kişilerden 2'si Ankara'da, 3'ü Antalya'da, 3'ü Bursa'da, 3'ü Diyarbakır'da, 4'ü Erzurum'da, 2'si Gaziantep'te, 3'ü İstanbul'da, 4'ü İzmir'de, 3'ü Nevşehir'de ve 3'ü de Trabzon'da görevlendirilecek.

Başvurular, 10-21 Ağustos'ta e-Devlet üzerinden yapılacak, birden fazla il veya pozisyon için gerçekleştirilen başvurular kabul edilmeyecek.

Restoratör alımı başvuru şartları nelerdir?

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

MESLEKİ UYGULAMALI SINAV İLE ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ RESTORATÖR POZİSYON ADETLERİ, GÖREV YERLERİ İLE ARANACAK ŞARTLAR

Restoratör pozisyonda 30 sözleşmeli personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını koruma, onarım, restorasyon ve konservasyon konularında eğitim veren üniversitelerin ilgili önlisans ve lisans programlarından (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Mimari Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon, Rölöve-Restorasyon, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümlerinden) ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından, mezun olmak,

2. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,

3. Koruma ve onarım alanında uygulama deneyimi olduğunu gösterir nitelikte hazırlanmış çalışma dosyası ibraz etmek,

4. Aşağıda sıralanan şartlardan en az birine sahip olmak;

a. Bakanlıkça gerçekleştirilen çalışmalarda en az 30 gün restoratör olarak yer aldığını gösterir ilgili idare imzalı belge.

b. KVMGM izni ile gerçekleştirilen en az 2 arkeolojik kazı çalışmasında, her bir kazı sezonunda (takvim yılı içerisinde) toplamda en az 30 gün süreyle restoratör olarak görev almış olduğunu gösterir ilgili kazı başkanından / müze müdüründen alacağı imzalı yazı ve / veya belge. (Bilgilerin teyidi KVMGM Kazılar Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.)

c. Koruma ve onarım alanında çalışma deneyimi olduğunu gösterir belge. (Staj hariç) Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (30): Ankara (2), Antalya (3), Bursa (3), Diyarbakır (3), Erzurum (4), Gaziantep (2), İstanbul (3), İzmir (4), Nevşehir (3), Trabzon (3).