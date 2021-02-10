Kamu personel alımı başvuruları başladı mı? Kamu alımı iş ilanları

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Avukat alımı başvuruları 15 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 09.00’ da başlayacak. 24 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 24.00 de sona erecek. Adaylar başvuruları, elektronik ortamda https://personelalimi.dsi.gov.tr adresinden yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Başvurular, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 09.00’ da başlayacak, 24 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 24.00 de sona erecektir.

Kamu personel alımları DSİ başvuru şartları

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) Son müracaat tarihi itibarıyla Hukuk Fakültelerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Hukuk Programı (YÖKSİS Kayıt No:3309) bölümünden mezun olmak.

c) Son müracaat tarihi itibarıyla Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak.

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4 üncü ve 5 inci alt bentlerinde yer alan “Kamu haklarından mahrum bulunmamak.” ve “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.” şartlarını haiz olmak

e) Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak.

f) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

g) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.

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