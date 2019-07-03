Kamu personel alımı 2019 kamu personel alımı başvurusu

Kamu personel alım ilanları araştırılmaya devam ediyor. Kamu kurumlarında işe girme umuduyla KPSS sınavına giren binlerce vatandaş kamu personel alımlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Kamu personel alımı son dakika Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan ilan ve duyurulara anında ulaşabilirsiniz. Sitemizdeki kamu personeli alım ilanları son dakika kamu haberleri ile kamu personeli alım ilanları, kamu haberlerinin yanında, güncel İŞKUR iş ilanları ve memurlar KPSS atama ve alımı yapan devlet kamu kurumlarının haberlerine ait tüm detaylarına en kısa zamanda haberdar olup kamu personel alımları başvurusunda bulunabiliriniz.

Adalet Bakanlığı Basın İlan Kurumu üzerinden yayınladığı alım ilanında 10 sözleşmeli mütercim alımı yapıyor. Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvuru şartları merak edilirden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların üçüncü maddesinde belirtilen brüt ücret tavanı olan 6.372,49 TL’nin 1,9 katı (12.107,73) maaş verileceğini duyurdu. İşte Adalet Bakanlığı son dakika sözleşmeli personel alım başvuru tarihi ve başvuru şartları. Kamu Personeli Alım İlanları kamuilandpbgov üzerinden yapılmakta.

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Adalet Bakanlığı sözleşmeli mütercim başvuru şartları

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) Mütercim-Tercümanlık veya Çeviribilim lisans programından mezun olmak,

3) Son beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının (YDS) İngilizce, Arapça veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (A) düzeyinde puana veya son iki yıl içerisinde alınan dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

4) 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden ilan edilen pozisyonun 10 katı aday arasına girecek yeterlikte puana sahip olmak,

5) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

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