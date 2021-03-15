Kamu memur alımı| İŞKUR güncel iş ilanları
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı | Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 30 personel alımı yapacağını duyurdu. İş arayanlar ise kimlerin söz konusu ilana başvuru yapabileceğini araştırmaya başladı. Peki, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Personel alımı nereden yapılıyor?
Mühendis alımı güncel | İş arayan pek çok kişi güncel iş ilanlarına göz atıyor. Son olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, kaptan alımı ne zaman?
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı | İŞKUR güncel iş ilanları
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 36 personel istihdam edecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Genel Müdürlük, 10 deniz trafik operatörü, 4 ikinci kaptan, 6 ikinci mühendis, 13 büro personeli (memur) ve 3 mühendis olmak üzere 36 personel alacak.
Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak. Konuya ilişkin ilanlar, sözlü sınav yeri ve tarihi, İŞKUR'un internet adresinde yayımlanacak.