  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kamu memur alımı devlet kamu personel alımları
Ekonomi

Kamu memur alımı devlet kamu personel alımları

Kamu memur alımları hangi kurumlar yapıyor? Kamu iş ilanları KPSS sınavına girip de kamuda devlet memuru olmak isteyenlerce merak ediliyor. KPSS puanı ile çok sayıda kamu kurumu hem kadrolu memur hem de sözleşmeli personel alımı yapmakta. Kamu memur alımı yapan kurumlar arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı da var. Peki Gençlik ve Spor Bakanlığı memur alımları ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı alım şartları neler? İşte kamu memur alımları iş ilanı detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 13:46:00 -
Kamu memur alımı devlet kamu personel alımları

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yayımlanan ilanda 25 kamu personeli alınacağına yer verildi. 8 Şubat Pazartesi başvurusu başlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı  merkez  teşkilatında  istihdam  edilmek  üzere  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanunu ile Gençlik ve Spor Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yarışma Sınavı ile 25 (yirmibeş) Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı alım şartları neler?

1-  657  sayılı Devlet Memurları  Kanununun  48’inci  maddesinin  (A)  bendinde  yer  alan genel şartları taşımak.

2-  Üniversitelerin en az dört  yıllık  lisans eğitimi  veren ve  yukarıda yer  alan  tabloda belirtilen öğrenim  dallarından veya  bunlara denkliği Yükseköğretim  Kurulu  tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

3- Yarışma sınavının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

4-   ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında, yukarıda öğrenim dallarına göre belirlenen puan türlerinden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

5- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

6- Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı memur alımı başvuru tarihleri

Başvuru  şartlarını  taşıyan  adaylar,  08  Şubat  2021  (10.00)  -  15  Şubat  2021  (17.00) tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu” nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklardır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı alımları sınav konuları neler?

Kamu memur alımı ilan detayları için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Müptezhel' Ezhel'den Boğaziçi provokatörlerine destek: 'Bu daha başlangıç'
Gündem

'Müptezhel' Ezhel'den Boğaziçi provokatörlerine destek: 'Bu daha başlangıç'

Ezhel lakaplı sözde sanatçı Sercan İpekçioğlu, Almanya'da katıldığı Boğaziçi gösterisinde provokatörlere destek vererek, "Bu daha başlangıç...
ABD'nin nasıl kaybettiği ortaya çıktı! BAE hepsini işe aldı
Dünya

ABD'nin nasıl kaybettiği ortaya çıktı! BAE hepsini işe aldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanlarının, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına Katar’a karşı inte..
Korona aşısı oldum koruyuculuğu ne zaman başlar? Korona aşısı ne zaman korur?
Sağlık

Korona aşısı oldum koruyuculuğu ne zaman başlar? Korona aşısı ne zaman korur?

Korona aşısı hemen korur mu? Çin’den getirilen CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verildi. Acil kullanım onayının ardından aşılama çalışm..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay