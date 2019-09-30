0553 313 94 23

Kamu lojmanları ihaleyle satışa çıkıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Resmi Gazete’de ilgili bilgileri paylaşarak mevzuata uyan lojmanların satışı için harekete geçti.

30 Eylül 2019 Pazartesi 11:42
Kamu lojmanları ihaleyle satışa çıkıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuata uyan lojmanların satışı için harekete geçti. Bakanlık Resmi Gazete’de satışa ilişkin bilgileri paylaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikle, kurumların mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutlarından kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulanlar satışa çıkacak. Üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmamış kamu konutu bulunan taşınmazlar ise üzerindeki yapılarla birlikte bir bütün olarak satılabilecek. Lojmanlar ihale ile satışa sunulacak. Öncelikli alım hakkı içinde oturan memura verilecek. İhale bedelinin peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanacak. Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın 10 yıla kadar taksitlendirilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 11:42
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  2. lojmanların satışı
  3. Resmi Gazete
  4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Tebliği
  5. kat mülkiyeti
  6. kat irtifakı
  7. kamu konutu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dayezade Camii, Ekrem izin verirse onarılacak
    1. Dayezade Camii, Ekrem izin verirse..
    2. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut..
    3. ABD Katar'daki hava harekat merkezini..
    4. Rıdvan Dilmen: Beşiktaş camiasının..
    5. Vatan savunmasını görmek için "Nene..
    6. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah..
    7. Türk boğazlarından 6 ayda 40 bin 880..
    8. Dakar'ın Türkiye sevdalısı gönüllü..
    9. Sağlık Bakanlığı alımı yeniden atama..
    10. Cengiz Ünderli Roma 3 puanı tek golle..
    11. 10.duruşma! Şarlatan Oktar ve 13 tepe..
    12. Sinan Engin'den çarpıcı sözler: Şu..
    13. Yerli ve milli yatırımlar artarak..
    14. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanacak
    15. Yorumcu Ahmet Çakar'dan Orman'a:..
    16. Süleyman Soylu Ukrayna'da
    17. Vücudu arındırma kürü | Arındırıcı..
    18. Yeni Ekonomi Programında neler var?..
    19. Kamu lojmanları ihaleyle satışa çıkıyor
    20. Yerinden edilen İdlibliler: 'Memlekete..
    21. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
    22. Vergi dairelerinden ikinci iş daveti!..
    23. Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşıp..
    24. 'Gedelek turşusu' kış için hazırlanıyor
    25. ABD Katar'daki hava harekat merkezini..
    26. Konut kredisi yapılandırma nasıl..
    27. O ülkede büyük deprem! 6,8 ile sallandı!
    28. Anadolu’yu biz yapan gezilere imza..
    29. Fidan üretiminde büyük artış oldu
    30. 'Hiç olmazsa önemli konularda ortak..
    İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
    İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
    Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti
    Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
    Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
    Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
    "Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!
    "Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    Hava sahamızı 6 kez ihlal eden İHA düşürüldü!
    Hava sahamızı 6 kez ihlal eden İHA düşürüldü!
    Keşmir’de taş devrine dönüldü!
    Keşmir’de taş devrine dönüldü!