Kamu lojmanları ihaleyle satışa çıkıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuata uyan lojmanların satışı için harekete geçti. Bakanlık Resmi Gazete’de satışa ilişkin bilgileri paylaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikle, kurumların mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutlarından kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulanlar satışa çıkacak. Üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmamış kamu konutu bulunan taşınmazlar ise üzerindeki yapılarla birlikte bir bütün olarak satılabilecek. Lojmanlar ihale ile satışa sunulacak. Öncelikli alım hakkı içinde oturan memura verilecek. İhale bedelinin peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanacak. Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın 10 yıla kadar taksitlendirilecek.