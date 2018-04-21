Kamu kurumlarında çalışan kadın oranı % 37

Emine Erdoğan, “Kamu kurumlarında kadın çalışan oranı yüzde 37’lerdedir. Ve nihayetinde, kadın istihdam oranı yüzde 20’lerden yüzde 30’lara çıkmıştır. Bu güzel gelişmeler elbette yeterli değildir. Asıl olan sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz içinde, kadınları, kalkınmanın sadece destekçisi değil, öznesi haline getirmektir” dedi.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Perakendede Kadının Gücü” etkinliğine onur konuğu olarak katılan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, alanında güçlü, girişimci kadınlarla birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Erdoğan, binlerce kişiye istihdam alanı açan, yüksek bir ekonomik değeri temsil eden Birleşik Markalar Derneği gibi kuruluşların çabaları ile bu hedeflere daha hızlı ulaşılacağını belirterek, “Yerleşik toplumsal algılarla, kadın dostu olmayan yapılanmalarla mücadele etmeliyiz. İş ve aile yaşamı arasındaki dengeyi koruyarak kadını güçlendirmeliyiz. Söz gelimi, çocuk sahibi olmanın, iş hayatından uzaklaşmak için bir sebep olmasını ortadan kaldıracak şartları oluşturmalıyız” dedi.