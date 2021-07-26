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Ekonomi Kamu işçisine zam yüzde kaç? 2021 kamu işçi zamları belli oldu mu? Kamu işçisi 2022 ve 2023 yıllarında ne kadar zam alacak?
Ekonomi

Kamu işçisine zam yüzde kaç? 2021 kamu işçi zamları belli oldu mu? Kamu işçisi 2022 ve 2023 yıllarında ne kadar zam alacak?

Kamu işçi zamları belli oldu mu? Kamu işçi toplu sözleşme son dakika: Kamu işçi toplu sözleşme ne zaman? sorusu Kurban Bayram tatiline sona ermesiyle birlikte merak ediliyor oldu. Bayram öncesi hükümet, kamu işçilerine verilecek toplu söyleşme zammı için teklifi sunmuştu. İşçi kesiminin bu zam teklifini kabul etmemesi üzerine hükümet bu ke kamu işçisine yeni zam teklifi sunacak. Peki kamu işçisi 2022 ve 2023 yıllarında ne kadar zam alacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-26 15:08:00 - 2021-07-26 15:09:33
Kamu işçisine zam yüzde kaç? 2021 kamu işçi zamları belli oldu mu? Kamu işçisi 2022 ve 2023 yıllarında ne kadar zam alacak?

Kamu görevlilerinin 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin zam oranının belirleneceği 6'ncı dönem toplu sözleşme süreci başlıyor. Kamudaki 700 binden fazla işçiyi kapsayan 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri başlıyor. Kamu işçisi, toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetten bu hafta gelecek yeni teklifi bekliyor. Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili 31 Mayıs'ta başlayan süreç devam ediyor.

Kamu işçisine zam ne kadar?

Önceki dönemlerden farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Türk-İş ve Hak-İş, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebinde bulunmuştu.

Bu teklif üzerine 8 Temmuz'da hükümet, işçilere brüt ücreti 3577-3750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3750-4000 lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklif etti. Hükümetin teklifini düşük bulan Türk-İş ve Hak-İş, taleplerinin karşılanacağı yeni bir teklifi beklemeye başladı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ara verilen zam pazarlığında, hükümetin, yeni zam teklifini bu hafta sunması bekleniyor.

 

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