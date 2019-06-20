0553 313 94 23

Kamu işçilerinin maaşları kaç lira olacak? Zam görüşmelerinde ilk buluşma

2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında Bakan Zümrüt Selçuk ile Türk-İş heyeti Bakanlık'ta bir araya geldi.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:49
Kamu işçilerinin maaşları kaç lira olacak? Zam görüşmelerinde ilk buluşma

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay başkanlığındaki Türk-İş heyetini Bakanlıkta kabul etti. Atalay, sözleşmeye dair taleplerini Bakan Selçuk’a sundu.

Minimum 3 bin 500 lira

Türk-İş’in temel talepleri arasında en düşük işçi ücretinin brüt 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı verilmesi yer aldı.

Sonuca uzlaşmayla varılacak

Bakan Selçuk, kendilerine iletilen talebi hükümet olarak değerlendireceklerini belirterek, “Konfederasyon temsilcilerimizle tekrar bir araya geleceğiz. İnşallah uzlaşıyla kamuda çalışan işçilerimizin mali haklarını, imkânlar çerçevesinde düzenleyerek nihai bir sonuca ulaştıracağız” dedi. Türk-İş Genel Başkanı Atalay da sözleşme görüşmelerinin 200 bine yakın kamu işçisini ilgilendirdiğine dikkati çekerek, görüşmelerin işçilerin aileleriyle birlikte 1 milyonu aşkın kişiyi etkilediğini söyledi. En düşük işçi ücretinin brüt 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, tüm kamu işçilere seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı talep ettiklerini bildiren Atalay, şunları söyledi: “İşçilerimizin ocak ayında aldığı ücrette, nisan-mayıs itibarıyla vergi kesintisi oluyor. Yaklaşık 3 bin lira ücret alan bir işçinin 300 liranın üzerinde kaybı oluyor. Bununla ilgili iki dönem önce ‘Denge Tazminatı’ maddemiz vardı. İlk dönem 500 liraydı, geçen dönem 750 lira oldu. Bu sene vergi kaybıyla ilgili talebimiz bin 500 lira. Bunun dışında sosyal haklarla ilgili oluşacak zamların da bunlara ilave edilmesini istiyoruz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:49
  1. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  2. 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi
  3. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay
  4. Türk-İş
  5. enflasyon
  6. kamu işçileri
  7. Bakan Selçuk
  8. Denge Tazminatı
  9. Kamu işçilerinin maaşları kaç lira olacak?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa’da 6 kişinin öldüğü kavgayla ilgili açıklama
    1. Şanlıurfa’da 6 kişinin öldüğü kavgayla..
    2. Turkcell’e Londra’da iki ödül
    3. Mariana’ydı, “Meryem” oldu
    4. Esenyurt’ta üretiyor dünyaya..
    5. Su kanalına giren otomobil 85 metre..
    6. Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine..
    7. İki markada yaz kampanyası
    8. Adalet Bakanı Gül, "Darbeciler..
    9. Egea Gençler Kupası Eskişehir'de
    10. Okul gıdası logosunun detayları belli..
    11. Tasarruflu klozetle 60 ülkeye ihracat
    12. Sokakları dans ederek temizliyor
    13. Dikkat çeken uyarı: Yeni aldığınız..
    14. İran'ın ABD'ye ait İHA'yı düşürmesi
    15. Karşıyaka’da sanat salondan sokağa..
    16. Kamu işçi ücretleri toplu sözleşme 2019
    17. Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi..
    18. Adalet Bakanı Gül:"(Çatı davada karar)..
    19. Eski Interpol Başkanı rüşvet aldığını..
    20. Uzmanlar inceledi, ‘Kutuplardaki erime..
    21. Gençler uçurtmalarını gökyüzü ile..
    22. Başkan Erdoğan konuşuyor
    23. Adalet Bakanı Gül: "Mahkeme hukuk..
    24. Kendisini doktor yapan "el"i kurtardı
    25. AK Partili meclis üyelerinden Işık ve..
    26. Roketsan'ın mikro uydu fırlatma aracı..
    27. Ceyhan OSB ve Enerji İhtisas Endüstri..
    28. Bakan Gül'den darbecilere verilen..
    29. Küresel servet 206 trilyon dolara..
    30. Adana, UNESCO gastronomi şehri oluyor
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!