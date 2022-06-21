Kamu işçileri temmuzda zam alacak mı? Temmuz memur emekli işçi zammı ne kadar?

Temmuz ayında memur ve emeklilere yapılacak olan zam oranı milyonların gündeminde. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte temmuz ayı memur ve emekli maaşı zam oranı da gündem oldu. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı için duyuruda bulundu. Buna göre enflasyon yıllık bazda beklentilerin altında yüzde 73,50 düzeyinde gerçekleşirken, 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu. Bu arada Merkez Bankası'nın Haziran ayı enflasyon beklenti anketi verilerine göre; bir hesaplama yapıldığında 6 aylık enflasyon oranının ise yüzde 39,67 olacağı hesaplanıyor. Kesin oran 4 Temmuz'da belli olacak.

Kamu işçileri temmuzda zam alacak mı?

Kamu işçilerinin 6 aylık zam dilimlerinin enflasyon farkını son 6 aydaki enflasyon belirleyecek. Kamuda 657’ye tabi ve sözleşmeli personelin olduğundan bu zamlar kamudaki sözleşmelilere de veriliyor. Fakat kamuda bir de işçi statüsünde olanlar var. Onlar da toplu sözleşmelerinin zamanlarına göre verilecek. Bu gerçekleşecek oranlarda olmasa bile onlar da zam alacaklar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Kamu İşçilerinin Ücretlerine 2021-2022'nin İlk 6 Ayı İçin Yüzde 12, Diğer 6 Ay İçin Yüzde 5 Artı Enflasyon Farkı Oranında Zam Yapıyoruz” demişti. Kamu işçilerinin maaşlarına yüzde 2,5 ek zam yapılmasına ilişkin "Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü" imzalanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek'in imzaladığı protokole göre, kamu işçilerine verilen yüzde 2,5 zam 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmuştu.