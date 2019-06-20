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Kamu işçi ücretleri toplu sözleşme 2019

Kamuda çalışan işçilerin merakla beklediği kamu kesimi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı. Türk-İş Genel Başkanı Atalay da sözleşme görüşmelerine ilişkin talebi şöyle açıkladı: “Bu yıl vergi kaybıyla ilgili talebimiz bin 500 lira. Bunun dışında sosyal haklarla ilgili oluşacak zamların da bunlara ilave edilmesini istiyoruz."

20 Haziran 2019 Perşembe 11:23
Kamu işçi ücretleri toplu sözleşme 2019

Kamuda çalışan işçilerin merakla beklediği kamu kesimi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı. Türk-İş Genel Başkanı Atalay da sözleşme görüşmelerine ilişkin talebi şöyle açıkladı: “Bu yıl vergi kaybıyla ilgili talebimiz bin 500 lira. Bunun dışında sosyal haklarla ilgili oluşacak zamların da bunlara ilave edilmesini istiyoruz."

Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi son dakika ne zaman yapılacak? Kamu toplu iş sözleşmesi ,2019 memur zammı ne kadar olacak? Kamuda çalışan işçilerin 2019 dönemi toplu iş sözleşmeli görüşmeleri için hükümet ile işçi temsilcileri arasındaki zam pazarlığı başladı. 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş heyeti taleplerini bakana iletti. Türk-İş’in temel talepleri arasında en düşük işçi ücretinin brüt 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı verilmesi yer aldı. 

Kamu işçi ücretleri toplu sözleşme 2019 talepleri ne?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendilerine iletilen talebi hükümet olarak değerlendireceklerini belirterek, “Konfederasyon temsilcilerimizle tekrar bir araya geleceğiz. İnşallah uzlaşıyla kamuda çalışan işçilerimizin mali haklarını, imkânlar çerçevesinde düzenleyerek nihai bir sonuca ulaştıracağız” dedi. Türk-İş Genel Başkanı Atalay da sözleşme görüşmelerinin 200 bine yakın kamu işçisini ilgilendirdiğine dikkati çekerek, görüşmelerin işçilerin aileleriyle birlikte 1 milyonu aşkın kişiyi etkilediğini söyledi. En düşük işçi ücretinin brüt 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, tüm kamu işçilere seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı talep ettiklerini bildiren Atalay, şunları söyledi: “İşçilerimizin ocak ayında aldığı ücrette, nisan-mayıs itibarıyla vergi kesintisi oluyor. Yaklaşık 3 bin lira ücret alan bir işçinin 300 liranın üzerinde kaybı oluyor. Bununla ilgili iki dönem önce ‘Denge Tazminatı’ maddemiz vardı. İlk dönem 500 liraydı, geçen dönem 750 lira oldu. Bu sene vergi kaybıyla ilgili talebimiz bin 500 lira. Bunun dışında sosyal haklarla ilgili oluşacak zamların da bunlara ilave edilmesini istiyoruz.”

 

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:23
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