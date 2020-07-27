Kamu işçi tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Taşeron işçi tediyeleri yattı mı?

6772 sayılı kanun gereğince, kamu işçilerine her yıl 4 eşit taksit halinde 52 günlük ilave tediye ödemeleri gerçekleştiriliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında ikramiye ödemesinin 3. ve 4. ödemelerinin de tarihleri belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre ikramiyelerin ilk taksiti 27 Temmuz'da, ikinci taksiti 14 Aralık'ta ödenecek. Tediye ödemeleri ilk taksiti 31 Ocak’ta verilmişti. İkincisi ise 22 Mayıs tarihlerinde ödenmişti. Buna göre; 2020 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 27 Temmuz'da, diğer yarısı ise 14 Aralık 2020 tarihinde ödenecek. Bilindiği gibi taşeron işçi statüsünden kadroya geçen 900 bini aşkın işçi bulunuyor.