0553 313 94 23

Kamu inşaatlarındaki kalite çiple takip edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanan protokolle kamudaki inşaatlarda Elektronik Beton İzleme Sistemi zorunlu olacak.

09 Ekim 2019 Çarşamba 15:29
Kamu inşaatlarındaki kalite çiple takip edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanan protokolle kamudaki inşaatlarda Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS) zorunlu olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce inşaat sürecinde beton ile ilgili yaşanacak olumsuzluklara karşı önlem almak amacıyla EBİS kuruldu.

Bakanlıkça özel sektörde yüzde 99 başarı sağlanan bu uygulamadan yılın ilk 9 ayında ülke genelinde 2 milyon 357 bin adet numune alındı. 41 bin 366 yapı denetimi gerçekleştirildi.

Sistemin kamuya ait üst yapılarda da kullanımıyla ilgili Yenimahalle Yakacık Afet Konutlarında pilot uygulama gerçekleştirildi. Pilot uygulamada edinilen veriler ışığında, iş süreçleri ve sistem kurgusu hazırlanarak, 81 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde beton kırım cihazı kuruldu.

Pilot uygulamanın başarı ile sonuçlanmasının ardından bakanlık, kamudaki inşaat yapım süreçlerinde etkin olması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile EBİS üzerine protokol imzaladı. Protokol sonrasında özel sektörde kullanılan çipli beton uygulaması artık kamudaki inşaatlarda da kullanılacak.

Mevcut uygulama ile kamu ve özel sektördeki uygulamada birliktelik sağlanacak ve inşa edilecek üst yapılarda kullanılacak betonun hazırlanması, sahaya getirilmesi, beton numunelerinin uygun kür koşullarında saklanması süreçlerindeki tüm aşamalarda dışarıdan gelebilecek müdahaleler en aza indirgenecek.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 15:29
  1. çevre ve şehircilik bakanlığı
  2. EBİS
  3. Savunma Sanayi Başkanlığı
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    F-16 savaş uçakları peş peşe kalkıyor!
    1. F-16 savaş uçakları peş peşe kalkıyor!
    2. Milli futbolcular hedefe kilitlendi
    3. Seyyid Abdulhakim El Hüseyni kimdir..
    4. Chelsea yeni "Drogba"sını buldu
    5. Ankara'da otomobil şarampole devrildi:..
    6. Muğla'da yurt dışına çıkmaya çalışan..
    7. Erdoğan: Barış Pınarı harekatı başladı
    8. 'Türkiye'nin NATO'ya değil, NATO'nun..
    9. Yunanlardan büyük alçaklık! Türk..
    10. Son 5 yılın en iyi Sivasspor'u
    11. Operasyon hatları ortaya çıktı! İşte..
    12. Suriye'nin kuzeyinde peş peşe patlamalar
    13. Almanya'da sinagog önünde silahlı..
    14. Hac başvurusu ne zaman 2020
    15. Uluslararası Helal Turizm Derneğinden..
    16. BaşkanErdoğan Putin ile telefonda..
    17. Evlat nöbetindeki acılı baba baygınlık..
    18. Şiddet mağduru genç kıza Bakanlık..
    19. Aydın'da sahte içki operasyonu! 16 bin..
    20. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye:..
    21. ABD öncülüğündeki koalisyon 'SDG'..
    22. Çin'den Apple'a 'mobil uygulama' tepkisi
    23. Malatya'da traktör devrildi: Yaralılar..
    24. Kırmızı bültenle aranan PKK'lı gittiği..
    25. Saadet Partisi'nden Ahmet Davutoğlu..
    26. Tekirdağ'dan doğal gaz müjdesi
    27. Büyük skandal! ABD sivilleri vurdu
    28. TCMB Başkanı Murat Uysal: Para..
    29. ABD Başkanı Donald Trump: ABD asla..
    30. Tatile gelmişti! Kırmızı bültenle..
    Türkiye'den ata tohumu hamlesi! Çalışmalar hızlandı
    Türkiye'den ata tohumu hamlesi! Çalışmalar hızlandı
    Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
    Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Ali Babacan'ın ekibinde yer alan isimle ilgili flaş iddia! Eski bakan AK Parti'den istifa etti
    Ali Babacan'ın ekibinde yer alan isimle ilgili flaş iddia! Eski bakan AK Parti'den istifa etti
    Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
    Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2019
    Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor
    Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"