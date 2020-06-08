Kamu harcamalarında ‘aralık ateşi’ tuzağına düşülmedi

Akit Ekonomi

Kritik tespitler

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Halis Kıral ile Araştırma Görevlisi Mevza Kurtulmuşlar tarafından kaleme alınan ve Sayıştay Dergisi’nde yayımlanan makalede, kurumların cari giderler için kendilerine tahsis edilen bütçe ödeneklerinin tamamını kullanmak üzere aralık ayında aşırı harcama eğiliminde olmadıklarına işaret edildi. Ayrıca mevsimsel koşullar ve yatırımcı kurumlara yedek ödenekten yapılan aktarmaların yıl sonuna doğru gerçekleşmesi sebebiyle sermaye giderlerinde bir harcama artış eğilimi gözlendiğine dikkat çekildi.

Dağılım düzenli

Dr. Halis Kıral, 2010-2019 döneminde bütçe ödeneklerini tüketmek amaçlı aralık ayı harcama eğiliminin çok fazla görülmediğini belirtti. Bütçenin yıllık harcama dağılımının düzenli olduğunu kaydeden Kıral, aralıkta mevsimsel nedenlerle artan yatırım harcamalarının tek başına verimsizliğe yol açtığını söylenemeyeceğini dile getirdi. Kıral, “Aralık ateşinin sebebi, kurumların harcamalarını mali yılın son çeyreğine doğru kaydırmasıysa ödenek devri izniyle hem yıl sonu harcama artışının önüne geçilmesi hem de ödenek harcama kalitesinin artırılması mümkün olabilir” dedi.