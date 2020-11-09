Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Iğdır'da

IĞDIR (AA) - Bazı temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'i ziyaret etti.

Şeref defterini imzalayan Malkoç, daha sonra valilik makamına geçerek bir süre Vali Sarıibrahim ile görüştü.

Vali Sarıibrahim, Malkoç'a Iğdır'da "Ermeniler Tarafından Katledilen Şehit Türkler Anıtı"nın maketini hediye etti.

Malkoç'a, Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan ve Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma da eşlik etti.