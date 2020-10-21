Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Azerbaycan’a gidecek

Kamu Denetçiliği Kurumundan (KDK) yapılan açıklamada, Malkoç’un, Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Sabina Aliyeva’nın daveti üzerine 21-23 Ekim’de Azerbaycan’ı ziyaret edeceği bildirildi. Açıklamada, Ermenistan’ın 30 yıldır süren Azerbaycan toprağı Karabağ’ı işgalinin, milyonlarca Azerbaycan vatandaşını mülteci yaptığına ve çok ciddi insan hakları ihlallerine neden olduğuna işaret edildi.



Ziyaret sonrası rapor hazırlanacak



Ombudsmanların iki temel görevi olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Birincisi, kendi ülkelerinde hakkaniyeti, adaleti ve hukukun üstünlüğünü sağlamak, iyi yönetim ilkelerini geliştirerek insanlarla idare arasında arabuluculuk yapmaktır. İkinci görev ise ulusal ve uluslararası alanda insan hakları ve temel hakların korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda Başdenetçi Malkoç başkanlığındaki heyet, Azerbaycan’da Ermenistan saldırıları sonucu yaşanan insan hakları ihlallerini yerinde görüp incelemek, raporlamak ve dünyaya duyurmak için bölgeye gitmektedir. Ziyaret sonucu hazırlanan rapor, Türkiye’de ilgili kurumlara ve kişilere, başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünya ombudsmanlarına, BM, AB, AGİT gibi uluslararası kurum ve kuruluşlara, insan hakları örgütlerine gönderilecektir.”