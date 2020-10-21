  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Azerbaycan’a gidecek
Siyaset

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Azerbaycan’a gidecek

Kamu Başdenetçisi ve İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği (İİTOB) Başkanı Şeref Malkoç, Azerbaycan’a gidecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 17:10:00 -
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Azerbaycan’a gidecek

Kamu Denetçiliği Kurumundan (KDK) yapılan açıklamada, Malkoç’un, Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Sabina Aliyeva’nın daveti üzerine 21-23 Ekim’de Azerbaycan’ı ziyaret edeceği bildirildi. Açıklamada, Ermenistan’ın 30 yıldır süren Azerbaycan toprağı Karabağ’ı işgalinin, milyonlarca Azerbaycan vatandaşını mülteci yaptığına ve çok ciddi insan hakları ihlallerine neden olduğuna işaret edildi.

Ziyaret sonrası rapor hazırlanacak

Ombudsmanların iki temel görevi olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Birincisi, kendi ülkelerinde hakkaniyeti, adaleti ve hukukun üstünlüğünü sağlamak, iyi yönetim ilkelerini geliştirerek insanlarla idare arasında arabuluculuk yapmaktır. İkinci görev ise ulusal ve uluslararası alanda insan hakları ve temel hakların korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda Başdenetçi Malkoç başkanlığındaki heyet, Azerbaycan’da Ermenistan saldırıları sonucu yaşanan insan hakları ihlallerini yerinde görüp incelemek, raporlamak ve dünyaya duyurmak için bölgeye gitmektedir. Ziyaret sonucu hazırlanan rapor, Türkiye’de ilgili kurumlara ve kişilere, başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünya ombudsmanlarına, BM, AB, AGİT gibi uluslararası kurum ve kuruluşlara, insan hakları örgütlerine gönderilecektir.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sinan Çetin’in küçük oğlu, abisinin izinde!
Gündem

Sinan Çetin’in küçük oğlu, abisinin izinde!

Yönetmen Sinan Çetin’in büyük oğlu Rüzgar Çetin, 2016 yılında alkollü olarak kullandığı aracı ile polis arabasına çarparak polis memurunun ş..
Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilir! Müthiş rezerv tespit edildi
Gündem

Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilir! Müthiş rezerv tespit edildi

Türkiye'de ilk olarak Isparta'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Engin Arık'ın gündeme getirdiği toryum rezervleriyle ilgili ça..
Cem Yılmaz'dan imajını düzeltme çabası! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrı yaptı
Medya

Cem Yılmaz'dan imajını düzeltme çabası! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrı yaptı

Toplumu ilgilendiren meselelerdeki vurdumduymazlığı ile eleştirilen Cem Yılmaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sağlık çalışanları ile ilgil..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay