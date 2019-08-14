Kamu bankalarından ekonomiye 1.1 trilyon liralık katkı

Buğra Kardan

Mega yatırımları, dev projeleri finanse eden, firmaların kredi taleplerini karşılayan kamu bankaları, reel sektörü yılın ilk yarısında da destekleyerek ekonomiye değer kattı. Özel bankaların yüksek faizli kazanç yöntemini benimsemeyen kamu bankalarının açıklanan son bilançoları da dikkat çekti. Kamu yararı odaklı hizmetler sunan bu bankalar, gerek nakdi gerekse gayri nakdi fonlarla şirketlerin büyümelerinin yolunu açtı.

Kararlılık mesajı

Kamu bankalarının reel ekonomiye katkıları ve bilançolarıyla ilgili geçtiğimiz hafta açıklanan rakamlar ise geçmişe göre oldukça pozitif bir ilerleme sağlandığını ortaya koyuyor.

Ziraat Bankası 2019’un ilk 6 ayını 420 milyar 940 milyon lira nakdi, 123 milyar 690 milyon lira gayri nakdi krediyle kapattı. Toplam varlıklarını yüzde 13,6 arttırarak 610 milyar 360 milyon liraya, öz kaynaklarını yüzde 5,2 arttırarak 60 milyar 367 milyon liraya taşıyan bankanın net kârı 2 milyar 815 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, ülkenin refahını arttırmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Aydın, “Yolumuzda kararlılıkla yürüyeceğiz, üretenleri ve yatırım yapanları fonlamayı sürdüreceğiz” dedi.

321 milyarlık kredi

Vakıf Katılım ile Vakıf Emeklilik’i bünyesinde bulunduran Vakıfbank, ilk yarıda 321 milyar lira nakdi ve gayri nakdi krediyle öne çıktı. Toplam aktifleri 380 milyar lirayı aşan banka, net kârını ise 1 milyar 19 milyon liraya yükseltti. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, milli ekonomiye katkılarının artacağını dile getirdi. Türkiye’nin kalkınması ve refah seviyesinin artması için gerekli adımları atacaklarını vurgulayan Üstünsalih, ayrıca “Tüm müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına en uygun çözümlerle desteğimizi arttırarak sürdüreceğiz” ifadesini kulandı.

Büyümeye destek sözü

Halkbank’ın nakdi ticari kredileri yüzde 13 artışla 241 milyar 300 milyar lirayı buldu. Aynı dönemde toplam kredileri yüzde 10,4 artışla 377 milyar 600 milyon liraya varan bankanın aktif büyüklüğü de yüzde 13,4 artışla 429 milyar liraya ulaştı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ekonomik büyümeye daha fazla destek sağlayacaklarını ve yılın ikinci yarısında performanslarını daha da yukarı taşıyacaklarını söyledi. Kur ile tüketici ve üretici fiyatlarının dengelenmesinde hükümetin aldığı tedbirlerin önemli rol oynadığına dikkat çeken Arslan, ekonominin ikinci yarıda çok daha iyi bir grafik ortaya koyacağını kaydetti.

İlk yarı iyi geçti

Ziraat Katılım’ın nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 34 milyar 300 milyon lira olarak ilan edildi. Banka tarafından kullandırılan nakdi fonlar yüzde 31 artışla 23 milyar 200 milyon liraya çıktı. Aktifler ise yüzde 30 artışla 28 milyar 800 milyon lira olarak gerçekleşti. İlk 6 ayın kendileri adına iyi geçtiğine işaret eden Genel Müdür Metin Özdemir, üretim ile ticareti daha kararlı ve güçlü bir şekilde fonlayacakları sözü verdi.

Fabrika imalatına odaklanacak

Emlakbank’ın ilk yarıda aktifleri 4 milyar 600 milyon liraya dayandı. 2019 sonunda bu rakamı 8 milyar lira seviyesine getirmeyi hedefleyen kurum, piyasaya 1 milyar 700 milyon liralık fon sağladı. Emlakbank Genel Müdürü Deniz Aksu, yerli üretime önem vereceklerini; ev ve fabrika imalatına odaklanacaklarını aktardı. Aksu, ilave olarak “İthalatı olabildiğinde kesecek, istihdamı ve yerel üretimi güçlendirecek finansman modelleriyle ön plana çıkacağız” dedi.

450 milyonluk ihraç

Vakıf Katılım, iştiraki Vakıf Varlık Kiralama AŞ kanalıyla ay başında 450 milyon lira tutarında, 70 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihraç etti. İhracın yoğun talep gördüğünü aktaran Genel Müdür İkram Göktaş, “Bu ilgi karşısında mutlu olduk. 2019’da 20 tertip ihracımızla yatırımcılarımızdan 4 milyar 700 milyon liralık fon temin etmiş durumdayız. Tedavülde 1 milyar 900 milyon liralık kira sertifikamız var” açıklamasında bulundu. Göktaş, katılım bankalarını güçlendirmek için daha fazla yatırımcıyı sistem içerisine dahil etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.