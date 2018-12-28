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Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonu da alacak

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, hafta sonunda da imar barışı ödemelerini kabul edecek

28 Aralık 2018 Cuma 15:15
Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonu da alacak

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, hafta sonunda da imar barışı ödemelerini kabul etmeye devam edecek.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, imar barışından faydalanmak isteyen vatandaşlar için yapı kayıt belgesi bedellerinin en son yatırılabileceği tarihin 31 Aralık olduğunu anımsatıldı.

Vatandaşlar 31 Aralık'ta ödemelerle ilgili yoğunluk yaşamamaları için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın 29-30 Aralık'ta 10.00-16.30 saatleri arasında açık olacağı kaydedilen açıklamada, 81 ilde yeterli sayıda şube ile imar barışı ödemelerinin kabul edileceği bildirildi.

Açıklamada, "Bankaların, 29-30 Aralık'ta 10.00-16.30 saatleri arasında açık olacak şubeleri www.ziraatbank.com.tr, www.halkbank.com.tr ve www.vakifbank.com.tr internet sitelerinden öğrenilebilecek." ifadesine yer verildi.

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 15:15
  1. ziraat bankası

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