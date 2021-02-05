Kamu alımları sözleşmeli personel alımı ne zaman?

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilatı İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Tiyatro Müdürlüklerinde görev yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ilanda belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı (Aktör/Aktrist), Dekoratör (Sahne Tasarımcısı), Kostüm Kreatörü, Sahne Üstü ve Sahne Gerisi Hizmetlerde görev yapacak sözleşmeli personel alımı yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü alım şartları

1- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Sanatçı (Aktör/Aktrist) : Üniversitelerin 4 yıllık oyunculuk bölümü mezunu olmak,

Dekoratör (Sahne Tasarımcısı): Sahne ve Sanat Eğitimi veren en az dört yılık Yükseköğrenim kurumlarının ilgili ihtisas bölümü mezunu ya da dengi yurt dışındaki aynı nitelikli Kurumlardan mezun olmak,

Kostüm Kreatörü: Sahne ve Sanat Eğitimi veren en az dört yıllık Yükseköğrenim kurumlarının ilgili ihtisas bölümü mezunu ya da dengi yurt dışındaki aynı nitelikli Kurumlardan mezun olmak,

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımları ne zaman?

Adayların, sınav başvuru formunu ve belgeleri pdf, jpeg, vb. (güncellenemez) formatta hazırlayarak, [email protected] e-posta adresine interaktif ortamda göndermeleri gerekmektedir. Sınav başvuru tarihi 05/02/2021 tarihinde başlayıp 19/02/2021 tarihi saat 24:00 ‘e kadardır.

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