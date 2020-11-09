Kamu alımları başladı mı? Memur alımı başvuru tarihi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere 15 adet Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısının alımı yapacak. Maliye Bakanlığı memur alımı için adaylar başvurularına 09 Kasım 2020 tarihi ile başlayacaklar. Adaylar başvurularını en eç 18 kasım 2020 tarihine kadar gerçekleştirmek zorundadırlar. Buna göre başvurular Bakanlığın resmi internet sayfasında (https://www.hmb.gov.tr) belirtilen bağlantı üzerinden yapılacaktır. Başvuru süreci 09 Kasım 2020 saat 08.30 itibari ile başlayıp Son başvuru günü saat 18:00'da sona erecektir.

Maliye Bakanlığı Uzman yardımcısı alımı için başvurular 09 Kasım 2020 tarihi itibari ile başlayacak olup en geç 20 Kasım 2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Başvurular sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

Kamu alımları Hazine ve Maliye Bakanlığı alım ilan detayları için tıklayın.