Üzerinize çöken o ağırlıktan... Bahar yorgunluğuna savaş açın: Enerjinizi yükseltecek 5 doğal adım
Üzerinize çöken o ağırlıktan... Bahar yorgunluğuna savaş açın: Enerjinizi yükseltecek 5 doğal adım

Bahar yorgunluğuna savaş açın ve enerjinizi yükseltin...

Foto - Üzerinize çöken o ağırlıktan... Bahar yorgunluğuna savaş açın: Enerjinizi yükseltecek 5 doğal adım

Baharın gelişiyle üzerinize çöken o ağırlıktan kurtulmaya hazır mısınız? Metabolizmanızı mevsime adapte edecek, zihninizi ve bedeninizi tazeleyecek 5 doğal yöntemle bahar yorgunluğuna veda edin, enerjinize yeniden kavuşun...

Doğa uyanırken siz uyumak mı istiyorsunuz? Havaların ısınmasıyla birlikte pek çok kişide görülen halsizlik, eklem ağrıları ve sürekli uyku hali, literatürde "bahar yorgunluğu" olarak adlandırılıyor.

Mevsim geçişlerinde vücudun değişen nem, sıcaklık ve basınç dengesine uyum sağlama çabası, metabolizmamızı geçici olarak yavaşlatabiliyor.

Ancak bu süreci evde uygulayabileceğiniz basit ve doğal yöntemlerle atlatmak mümkün. İşte uzmanlara göre enerjinizi geri kazanmanızı sağlayacak rehber:

1-Kışın tüketilen ağır ve yağlı yiyecekleri bir kenara bırakın. Bahar yorgunluğuna karşı en büyük silahınız C ve B vitaminleridir. Çilek ve enginar gibi bahar müjdecileri, karaciğeri temizleyerek vücudu toksinlerden arındırır.

2-Vücuttaki ödemi atmak ve hücrelerin oksijenlenmesini sağlamak için günde en az 2-2.5 litre su içmek şart. Suyunuza ekleyeceğiniz bir dilim limon veya taze nane, metabolizmanızı canlandırarak ferahlık hissi verir.

3-Mutluluk hormonu serotonin, güneş ışığıyla tetiklenir. Her gün en az 20 dakika açık havada yürüyüş yapmak, hem D vitamini sentezine yardımcı olur hem de stres seviyenizi düşürür. Temiz hava, beyne giden oksijeni artırarak zihinsel bulanıklığı giderir.

4-Yorgun hissettiğiniz için çok uyumak bir çözüm değildir; aksine sersemliği artırır. Vücudun biyolojik saatini dengelemek için her gün aynı saatte yatıp kalkmaya özen gösterin. Yatmadan önce teknolojik cihazlardan uzaklaşmak, uyku kalitenizi artıracaktır.

5-Kahve ve çay gibi kafeinli içecekler geçici bir enerji verse de sonrasında daha büyük bir çöküşe neden olabilir. Bunun yerine papatya, rezene veya kuşburnu gibi rahatlatıcı ve bağışıklık güçlendirici bitki çaylarını tercih edebilirsiniz. Unutmayın, bahar yorgunluğu genellikle birkaç hafta içinde geçer. Eğer şikayetleriniz uzun süredir devam ediyorsa ve günlük hayatınızı ciddi şekilde etkiliyorsa, bir uzmana danışarak kan değerlerinizi kontrol ettirmenizde fayda var.

