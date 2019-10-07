Kampanyalarla yeniden teker dönmeye başladı

Önceki hafta kamu bankalarının uygulamaya başladığı otomotiv kredilerinde düşük oranlı vade farkı kampanyaları tüketicileri yeniden markaların showroomlarına yöneltti. Sıfır faiz uygulamalarının ön planda olduğu alımlarda her marka farklı seçeneklerle tüketicilerine hitap etti.

KIA ekim ayını sıfır faizle karşıladı

Cezbedici kampanyaların markası olan KIA, ekim ayı boyunca tüm binek KIA modellerini yüzde sıfır faizle satışa sunuyor. Sportage aylık 2 bin 780 liradan başlayan taksitlerle sahiplerini beklerken; Picanto, Rio ve Stonic’de yüzde sıfır faiz ile aylık bin 390 liradan başlayan taksitlerle, C segment hatchback modeli Ceed ise 60 bin TL’ye 18 ay sıfır faizle otomobilseverlerle buluşuyor. KIA’nın devam eden kampanyaları kapsamında ayrıca, ticarette akıllı seçim yapmak isteyenlerin tercihi Bongo, 30 bin liraya 12 ay sıfır faiz fırsatıyla KOBİ’lere avantajlar sunmaya devam ediyor.

Isuzu’dan ticari için cezbeden teklif

Isuzu, devlet katkılı kampanyası ile ticari araç müşterilerine yönelik yeni bir kampanya başlattı. 31 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında 250 bin liraya kadar 48 ay vade ve yüzde 0,69 vade farkı ile araç satın almak mümkün oluyor. Kamyon, kamyonet modellerinin yanı sıra Türkiye’nin tek yerli pick up’ı olan D-Max ve midibüs, otobüs modellerinin de dahil olduğu kampanya kapsamında müşterilere Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan 0,59 ile 0,69 vade farkı ile 48 ay vadede ödeme imkânı sunuluyor. Bu büyük kampanya ile ayda 2 bin 898 liraya kamyon, 2 bin 78 liraya pick up ve 6 bin 185 liraya da midibüs satın almak mümkün oluyor. Kamu bankalarının taşıt kredileri faizlerinde indirime gitmesinin olumlu bir gelişme olduğunu belirten Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, “Otomotiv sektörü olarak 2019 yılında biz üreticiler üzerimize düşeni yapmaya çalışıyorduk. Bu sırada devletimizden gelen destek yerinde ve tam zamanında gerçekleşti. Kredi desteğiyle ertelenen alımlar kesin alımlara dönüşecektir’’ dedi.

Ranult’ta modeller farklı fırsat aynı

Renault, ekimde Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megan Sedan modellerini yüzde 0,69 vade farkıyla satışa sunarken, hafif ticari modellerinde sıfır faiz uyguluyor.

12 ay vade için sıfır faiz fırsatı

Üç modelde de anlaşmalı kamu bankalarının sunduğu 50 bin lira kredi 36 ay vade için yüzde 0,69 vade farkı söz konusu. Müşterilerin beğenisine sunuluyor. Ayrıca Renault’un hafif ticari modellerinde 50 bin lira kredi ve 12 ay vade için sıfır faiz fırsatı ve 3 bin lira takas indirimi yer alıyor. Maksimum 100 bin lira kredi kullanacak Kangoo, Trafic ve Master müşterilerine ise 48 aya varan vade seçeneği ve 1,36 vade farkı bulunuyor. Ekimde hurda teşvikiyle Clio HB 72 bin 900 liradan, Megane Sedan ise 99 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla müşterilere sunuluyor.

Dacia’da ekimde faiz yok

Dacia, ekimde ECO-G serisinin tüm modellerinde ve Dokker hafif ticari modelinde sıfır faiz fırsatı sunuyor. Dokker modelinde ise 50 bin lira kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz seçeneği ayrıca 3 bin lira takas indirimi bulunuyor. Ekimde hurda teşvikli Sandero ECO-G 80 bin 900 liradan, Lodgy ECO-G ve Logan ECO-G 89 bin 900 liradan, Duster ECO-G ise 91 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.