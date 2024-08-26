Kampanyalar güncellendi: Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için bankalardan sevindirici haber geldi. 11 banka, faizsiz kredi fırsatlarını yeniledi ve bazı bankalarda kredi limiti 50 bin liraya kadar yükseldi. Bu şartları karşılayan herkes, faizsiz krediyi anında hesabında bulacak.

SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI UZATILDI

Faizsiz kredi kullanarak ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için fırsatlar devam ediyor. 11 banka, yeni müşterilerine özel kampanyayla 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor. Bu kampanya ile vatandaşlar, faiz ödemeden anında kredi kullanma fırsatı yakalıyor.

ŞUBEYE GİTMEYE GEREK YOK

Sıfır faizli kredi kampanyasından faydalanmak isteyenler, bankaların internet şubeleri aracılığıyla bu fırsattan yararlanabiliyor. Bankalar, kampanya kapsamında yeni müşterilerin kredi notunu değerlendirerek kredi veriyor. Koşullara uygun olan vatandaşlar, dijital olarak bankaların müşterisi olduktan sonra başvurularını gerçekleştirebiliyor ve onaylanan krediler anında hesaplarına yatıyor.

11 BANKA FAİZSİZ KREDİ İMKANI SUNUYOR

İşte bu fırsatı sunan bankalar:

ALBARAKA

Yeni müşterilere özel vade farksız 15.000 TL ve uygun oranlı hoş geldin finansman imkanı sunuluyor. Kredi tutarı: 250 TL - 15.000TL Vade: 6 ay (3 ay ertelemeli) Faiz oranı: %0

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ENPARA

Yeni müşterilere özel 3 ay vadeli %0 faizli 10 bin TL kredi imkanı sunuyor.

NKOLAY

N Kolay yeni müşterilerine özel %0 faizli 6 ay vadeli 10.000 TL kredi imkanı sunuyor. Kampanya 05.08.2024 ile 05.09.2024 tarihleri arasında geçerli olacak.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA yeni müşterilere özel 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Kredi tutarı 20.000 Vade: 6 ay Faiz oranı: %0 Faizsiz kredi kampanyasından 1 – 31 Ağustos tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil'i indirip "Müşteri Olmak İstiyorum" adımından ilerleyerek ilk defa Garanti BBVA'lı olan vatandaşlar faydalanabilir.

DENİZBANK

Denizbank yeni müşterilerine özel, 3 ay vadeli 15.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit ve 6 ay vadeli 10.000 TL'ye varan %0 faizli kredi fırsatı imkanı sunuyor. Kampanyadan 06/05/2024 – 31/08/2024 tarihleri arasında MobilDeniz'i indirip "Müşteri Ol" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan DenizBanklı olma sürecini ilk defa tamamlayan yeni müşteriler faydalanabilir.

ING

ING Bank, yeni ING'lilere özel %0 faizle 6 ay vade ve 15.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Turuncu Ekstra programına katılıp Banka Kartı'nızdan alışveriş yaparak veya vadesiz hesabınızdan fatura ödeyerek aylık 3.250 puan toplayınca, kredi vadeniz boyunca gerekli puanı topladığınız her ay, 5.000 TL'ye kadar olan kredinizin faizi, nakit iade ile %0 faiz olarak yansır.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Türkiye İş Bankası İşCep'ten İş Bankası müşterisi olan vatandaşlara, 25.000 TL'ye varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans imkanı sunuyor. Faizsiz Taksitli Nakit Avans 2-3 (dahil) ay vade için geçerlidir.

Kampanyadan yararlanmak için, kullanılacak Taksitli Nakit Avans tutarı 300 TL ile 25.000 TL arasında olacaktır. Kampanyadan 01.08.2024 – 31.08.2024 tarihleri arasında İşCep "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle İş Bankası müşterisi olan müşteriler yararlanabilecektir.

AKBANK

Akbank 6 ay vadeli %0 faizli 20.000 TL ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL taksitli nakit avans kullanma imkanı sunuyor.

Kampanyadan 16 Temmuz 2024 – 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" adımından ilerleyerek yalnızca ilk defa ve uzaktan müşteri edinimi sürecini tamamlayan müşteriler faydalanabilir.

TEB BANKASI

TEB Bankası yeni gelen müşterilerine özel %0 başlayan faiz oranıyla 6 ay vadeli 20.000 TL hoş geldin kredisi ve %0 faizli 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

Faiz oranları müşteri özelinde findeks kredi notuna göre değişiklik gösterebilir. Kampanya 23.05.2024-31.08.2024 tarihine kadar geçerlidir.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank yeni müşterilerine özel %0 faizli 6 ay vadeli 20.000 TL kredi imkanı ve %0 faizli 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

Kampanyaya, QNB Finansbank bireysel kredi kartı olmayıp 01.08.2024 - 31.08.2024 tarihleri arasında ilk kez CardFinans ya da CardFinans Xtra kredi kartı başvurusu yapan ve 31.08.2024'e kadar kartı onaylanan müşteriler katılabilir.

ON DİJİTAL BANKACILIK

ON Dijital Bankacılık yeni müşterilerine %0 faizli 6 ay vadeli 15.000 TL kredi ve 29 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasındaki Yeni ON'lulara 35.000 TL Süper Ek Hesap (KMH) için akdi faiz oranı %5.00 yerine %0 faiz oranı ile sunacak.

Bu kampanyalarla vatandaşlar, hızlı ve avantajlı bir şekilde finansal ihtiyaçlarını karşılayabilirler.