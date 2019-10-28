Kampanya ile satışlar katlandı

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın kampanyalarının 1 Ekim’de başlamasının ardından sıfır araç bayilerinde ciddi hareketlilik yaşanmaya başladı. “Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası” ile otomobil satışları geçen aya göre ekimde yüzde 100 artış gösterdi. Ekim sonu itibariyle çok sayıda sıfır araç bayisi taleplere cevap vermekte güçlük çekerken, müşterilere 2-3 hafta sonrasına gün verenler oluyor. Showroomlardaki hareketlilikten memnun olan temsilciler, hafta sonlarında araç satış mağazalarının önünde otopark yeri bulunmadığına dikkat çekerek, “Çok ciddi bir taleple karşı karşıyayız. Bu kadarını beklemiyorduk. Bu hızla giderse yılsonuna kadar Türkiye’deki tüm markaların stokları biter, araç kalmaz” değerlendirmesinde bulundu.

Kampanyalarda ise B ve C segmenti araçlara ciddi talep var. Bu nedenle satışı gerçekleştirilen bazı markaların araçlarının teslim süreleri de uzamaya başladı. Bu süre 10-15 güne kadar çıkabiliyor. Sektörde ilk 9 ayı sakin geçiren otomotivciler, söz konusu kampanyanın can suyu olduğunu vurguluyor. Faizlerde yaşanacak kalıcı düşüş ve enflasyonun tek haneye doğru gerilemesiyle alışverişlerin artacağı bekleniyor.