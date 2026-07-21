Kamp tutkusu faciayla bitecekti: Kanyonda mahsur kaldı
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Bartın'da kamp yapmak için gittiği Arı Kaya Kanyonu'nda ayağını testereyle yaralayan Hüseyin Bozacı, mahsur kaldığı noktada ekiplerin uzun süren çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bozacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ulus ilçesindeki Arı Kaya Kanyonu'na kamp yapmak için gelen Hüseyin Bozacı, ayağını kazara testereyle yaralaması sonucu mahsur kaldı.
Bartın'ın Ulus ilçesindeki Arı Kaya Kanyonu'na kamp yapmak için gelen Hüseyin Bozacı, ölümden döndü.
Kanyonda yaklaşık 1,5 kilometre ilerleyen Bozacı, aynı gün akşam saatlerinde kamp yaptığı sırada bir ağacın dalını kesmek istedi.
Bu sırada testerenin ayağını kesmesi sonucu yaralanan Bozacı, bulunduğu yerde mahsur kaldı.
AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNDU
Ailesinin kendisine ulaşamaması üzerine dün gece kayıp ihbarında bulunuldu.
Bozacı'nın telefonundan son sinyalin Arı Kaya Kanyonu'ndan alınması üzerine bölgede çalışma başlatıldı.
Jandarma komando, AFAD ekipleri ve köylüler kanyonda arama yaptı.
YARALI HALDE BULUNDU
Bozacı, bugün öğle saatlerinde kanyonun yaklaşık 1,5 kilometre içerisinde ayağından yaralı halde bulundu.
İlk müdahalesi komando ekipleri tarafından yapılan Bozacı, kanyona kurulan halatlar yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kurtarılan Bozacı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Maceraperest Hüseyin Bozacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.