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'Çekildik diyen ABD bakın nerede görüntülendi

Bir yandan Suriye'den çekilme açıklamalarıyla dünya kamuoyunu meşgul eden ABD, diğer yandan bölgeye askeri sevkiyatına devam ediyor. Son olarak Kamışlı'ya gelen ABD konvoyu ajanslar tarafından görüntülendi.

2019-10-26 18:27:00 - 2019-10-27 01:18:22
'Çekildik diyen ABD bakın nerede görüntülendi

Irak üzerinden Suriye'ye gelen zırhlı araçların yer aldığı ABD konvoyuna askeri helikopterler de eşlik etti. 

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde, öğlen saatlerinde, ABD'ye ait Irak üzerinden Suriye'ye gönderilen konvoy, görüntülendi.

Zırhlı araçların yer aldığı konvoya Kamışlı semalarında 2 ABD helikopteriyle eşlik edildi. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip, gözden kayboldu.

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Yorumlar

abdul

haydut-siyonist ABD idi, simdi SAHTEKAR HAYDUT-SIYONIST ABD oldugundan bir hez daha EMIN OLDUK... namertten dost olmaz!
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Kafkas

Siz 7 düvele diplomatik zafer naraları atarken ABD Rusya ile anlaştı demiştim. ABD'nin tüm istediklerini ve yarıda bıraktıklarını içeren anlaşmayı Rusya size imzalattı demiştim. İşte Rusya'nın Kamışlı'ya dokunmayın demesinin sebebi bu. Şimdi anladınız mı? En azından Rusya şimdi Kobani'ye girin diyor. Girin. Televizyonlara çıkıp Amerika Kobani'ye girmememizi istiyor, Rusya girmemizi istiyor, bir de böyle bir durum var diyorsunuz. Bu vatana hizmet ediyorsanız Kobani'ye girin. Amerikanın Türkiye için planladıkları hainlikler Kobani'de ortaya çıkacak. Orası onların Pkk Terörist devletinin karargahı, başkenti. Kobani'ye girmezseniz PKK ile işbirliği yapmış olursunuz.
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